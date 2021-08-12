ТОП-5 смертей знаменитостей, которые предсказала Ванга
Болгарская ясновидящая была способна предвидеть смерть человека — и прорицания зачастую сбывались.
Фото: Фото ИТАР-ТАСС
Болгарская ясновидящая Ванга сделала в течение жизни тысячи предсказаний. Среди них — и множество трагических. 5-tv.ru публикует прорицания Ванги о смертях знаменитых людей.
Джон Кеннеди
О покушении на 35-го президента США Ванга предупредила за четыре месяца до трагического происшествия. Несмотря на усиление охраны, избежать гибели государственного лидера не удалось. Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе Ли Харви Освальдом.
Принцесса Диана
Ванга предсказала гибель монаршей особы во время трансляции брачной церемонии принцессы Дианы и принца Чарльза.
«Эта свадьба убьет девочку», — заявила тогда ясновидящая
Так и произошло. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.
Индира Ганди
За 15 лет до покушения на премьер-министра Индии и дочери Махатмы Ганди — Индиры Ганди — Ванга предвидела ее смерть.
«Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье», — звучало предсказание.
В день убийства — 31 октября 1984 года — на Индире было сари шафранового цвета, под которое она не надела бронежилет. Ее убили собственные телохранители, когда та направлялась в Нью-Дели на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым. Восемь выстрелов поразили жизненно важные органы политика.
Никола Шипковенски
Болгарский психиатр Никола Шипковенски, который стал автором документального фильма «Феномен», хотел изучить мозг Ванги после ее смерти. Прорицательница заявила, что у него ничего не выйдет, потому что он умрет раньше нее. Ученый скончался 8 апреля 1976 — за 20 лет до смерти ясновидящей.
Собственная смерть
Когда Ванга комментировала будущую гибель принцессы Дианы, предсказательница назвала и дату своей смерти. Она заявила, что сама умрет за год до этого события, а принцесса увидит ее смерть.
«Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе», — предвещала Ванга.
Болгарской прорицательницы не стало 11 августа 1996 года.
Ранее 5-tv.ru публиковал 25 малоизвестных фактов о Ванге.
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