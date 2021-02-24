Любимица Кончаловского, красавица и жена Ланового: жизнь и судьба Ирины Купченко

Смерть народного артиста СССР Василия Ланового от коронавируса стала одним из главных потрясений начала 2021 года. Последние дни он провел вместе с женой — 72-летней актрисой Ириной Купченко, которая отправилась с ним на госпитализацию после получения положительных анализов на COVID-19.

Сегодня в Москве проходят похороны Василия Ланового. Все поклонники и близкие покойного волнуются за его вдову — как она справится с тяжелой потерей после 49 лет брака? Поэтому столько взглядов приковано к Ирине Купченко. А ведь она была не только женой Ланового. Какой была судьба актрисы?

Детство и юность

Ирина Купченко родилась в семье военного в столице Австрии в 1948 году. Именно в Вене служил в тот момент ее отец. Детство будущей артистки прошло в разных городах, родители часто переезжали, пока не основались в Киеве.

В украинской столице Ирина окончила школу и пошла учиться в университет. Родители настояли, чтобы она изучала иностранные языки, но она смогла продержаться только год. Мечты об актерстве не оставляли Купченко, и она уехала в Москву.

В советской столице Ирина с легкостью поступила в театральное училище имени Щукина. После его окончания в 1970 году она поступила на службу в Академический театр имени Вахтангова и никогда ему не изменяла. Вот уже 50 лет актриса выходит на его сцену со спектаклями.

Успех в кино

Ирина Купченко — прекрасная театральная актриса. Но большинству поклонников она знакома по многочисленным фильмам. К 72 годам за плечами артистки более 70 разнообразных ролей, многие из которых считаются ее знаковыми.

Дебют в кино у Ирины Купченко состоялся благодаря режиссеру Андрею Кончаловскому. Он разглядел талант юной студентки Щукинского училища и в 1969 году доверил ей сыграть Лизу Калитину в картине «Дворянское гнездо».

Годом позже выпускница исполнила роль Сони Серебряковой в «Дяде Ване» по одноименной пьесе Антона Чехова — все у того же Андрона Кончаловского. Некоторое время она была любимицей брата Никиты Михалкова: он снял ее в «Романсе о влюбленных» и «Ближнем круге».

В 1975 году Ирина стала звездой Советского союза благодаря фильму «Чужие письма». Миллионы зрителей по всей стране посмотрели эту картину и остались без ума от Купченко. Во многом благодаря этому она оставалась очень востребована и в 70-е, и в 80-е.

Кадр из фильма «Чужие письма» (1975)

Картина «Одинокая женщина желает познакомиться» принесла Купченко еще больший успех — во многом благодаря дуэту с великолепным Александром Збруевым. Ирине вообще везло на харизматичных партнеров по фильмам: Андрей Миронов, Василий Ливанов, Михаил Ульянов, Олег Янковский…

«Знаковыми» фильмами Ирины Купченко все поклонники называют разные картины. Это и ее ранние роли, и более поздние в фильмах «Обыкновенное чудо», «Утиная охота», «Забытая мелодия для флейты», «Последняя дорога» и многих другихе.

Новый век

В отличие от многих популярных актеров советского времени, забытых в 90-е и 2000-е, Ирина Купченко продолжала сниматься в кино и с наступлением нового тысячелетия. Причем картины с ее участием знают и любят многие.

Романтическая картина «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским, одна их последних комедий Эльдара Рязанова — «Старые клячи», «Училка», «Кука», «Земский доктор» и многие другие — все это фильмы и сериалы с участием Ирины Купченко. Благодаря им она стала узнаваемой и у более молодой аудитории.

Кроме того, актриса продолжала играть в родном театре — ряд спектаклей был написан для нее.

Личная жизнь

Многие знают Ирину Купченко только как супругу народного артиста СССР Василия Ланового. Но до него она была замужем за театральным художником Николаем Двигубским. Союз в двоюродным братом самой Марины Влади не продлился долго — они поженились в 1969 году и быстро развелись.

С Василием Лановым Купченко была знакома с начала службы в театре Вахтангова. Тогда актер был второй раз женат. Но уже в 1971 году его супруга, актриса и режиссер Тамара Зяблова, трагические погибла в автокатастрофе.

Купченко смогла утешить печали вдовца. В 1972 году они с Лановым поженились и уже не расставались. В 1973 и 1976 годах родились их сыновья — Александр и Сергей. Наследники актерской четы пошли своим путем — один выучился на историка, второй — на экономиста.

В 2013 году младший сын пары неожиданно для всех умер от сердечного приступа. Сергею было только 37 лет. На память о нем осталась единственная внучка Ланового и Купченко — Анна.

Смерть Ланового

Положительный тест на коронавирус Василий Лановой получил 2 января 2021 года. Первые симптомы заболевания он почувствовал накануне. Ирина Купченко также оказалась инфицирована и попросила врачей госпитализировать ее вместе с мужем, хотя ей предлагали лечиться на дому.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Василий Лановой неплохо себя чувствовал, в театре Вахтангова даже не стали переносить все спектакли с его участием. Но 28 января ему внезапно стало хуже. Актера перевели в реанимацию, но спасти его жизнь врачам не удалось. Ему было 87 лет. Ирина Купченко стала вдовой после 49 лет брака.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок уже заявил, что заменять Василия Ланового в его спектаклях не планируется. Как и в постановке, где супруги играли вместе.

«Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это „Посвящение Еве“ и „Последние луны“, были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться», — сообщили в театре.

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