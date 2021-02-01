Время страстей: Володина объяснила, чем опасен переход Венеры в знак Водолея

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Виктория Андреева
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Знаменитый астролог сделала прогноз на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.

Фото, видео: Depositphotos / vjanez; Instagram @vasilisa.volodina

Смена положения космических тел непременно влияет на жизнь человека. Особенно, если речь идет о планете любви, чувств и творчества — Венере. Весь февраль она будет находиться в непримиримом и ветреном знаке Водолея. Чем грозят такие перемены, объяснила звездный астролог Василиса Володина.

Начиная рассказ, эксперт процитировала строки из известной песни рожденного под созвездием Водолея музыканта Аркадия Укупника.

«Помните: „Я на тебе никогда не женюсь“? Вот ровно в ритме этой песни Венера ворвется в свободолюбивый знак Водолея, и всем женщинам захочется развязать руки от скучного, рутинного брака, от отношений, наполненных взаимной ответственностью. Захочется свободы, легкости!» — заявила Володина.

Опасное сочетание «любвеобильности» и «ветрености» может принести немало бед в начале 2021 года. Чтобы снизить риск конфликтов, недопонимания и разводов, важно следовать всего лишь нескольким правилам, считает астролог.

Но главное — не терроризировать близкого человека постоянным контролем. Если хочется внимания, то важно проявить инициативу, избегать условностей.

«Делайте подарки и сюрпризы близким, удивляйте любимого человека, экспериментируйте со своим образом, общайтесь с подругами, смотрите на любые ситуации с юмором», — гласят советы профессионала.

Instagram @vasilisa.volodina

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие катастрофы могут поджидать людей в феврале 2021 года.

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