Оберег на удачу: Какие талисманы охраняют разные знаки зодиака?

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Анастасия Шадская
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Некоторые верят, что с собой необходимо носить определенные вещи, которые притягивают все лучшее в жизнь.

Оберег на удачу: Какие талисманы охраняют разные знаки зодиака?

Фото: Depositphotos / KristinaPonomareva

Верите в судьбу? Тогда стоит задуматься о выборе талисмана. Астрологи полагают, что у каждого представители зодиакального круга есть собственные обереги.

Овны

Талисманы для Овнов стоит выбирать в соответствии с их знаком стихии — огнем. Идеально подойдут изображения Солнца, звезд и пламени. Коме того, подойдут небольшие обереги в виде буддийского символа Дорджи. А от всех бед защитят хвосты животных — как настоящие, так и искусственные аналоги. А еще Овнам помогает красный цвет.

Тельцы

Тельцов бережет сама Земля. Поэтому для талисмана лучше выбирать предметы из натуральных камней, которые содержат в себе правильную для этого знака энергетику. Красный же цвет, даже его вкрапления, несет беду — в отличие от розового, зеленого и синего.

Близнецы

В талисмане для Близнецов должен присутствовать намек на двойственность их знака. Это может быть что-то с изображением маски, ключа, книги. А лучше всего работает зеркало — отражение их натуры. Его можно даже зашивать в одежду, чтобы оно отгоняло от Близнецов злые намерения.

Раки

Как водному знаку, Ракам покровительствует все с изображением морских жителей — черепах, дельфинов, рыбок. Подойдет также украшение-оберег, сделанное из ракушек. В качестве материала для подвесок лучше брать серебро, а в самих талисманах выбирать белый или серебристый оттенки — ничего красного.

Львы

Под покровительством Солнца Львам свойственна удача. Так что амулеты в виде нашего небесного светила, звезд и даже подсолнуха — идеальный для них вариант. Неплохо подойдут для защиты и камни этого знака — хризолит, цитрин, янтарь и рубин, пишет Astro101.ru.

Девы

Дев бережет сама мать-Земля и изображения или символы нашей планеты. Миниатюры с изображением фруктов принесут богатство и здоровье, а природные камни с отверстием посередине — любовь и удачу. А лучше всего защищает Дев яшма.

Весы

Весам в качестве оберега подойдут подвески в виде… весов! Это звучит банально, но в талисманах для этого знака зодиака должны сочетаться баланс и гармония. Лучше всего выбирать обереги из меди, нефрита, коралла или бирюзы — это привлечет удачу. А изображения стрекозы или пчелы поможет найти любовь.

Скорпионы

Скорпионам и так частенько везет, так что постоянно носить талисман им не стоит. Использовать монеты с отверстием посередине, символами лягушки или стихии воды помогут усилить их энергетику, когда нужно добиться чего-то серьезного. Пентаграмма и восьмиконечная звезда — их символ. Талисманы с изображениями яблока и змеи принесут любовь женщинам, рог — мужчинам.

Стрельцы

Представителей знака Стрельца защищают птицы Феникс и скарабей, а все с «лошадиной» тематикой принесет удачу — от подковы до наездника. Также можно использовать знаки лилии, крокуса и гвоздики — цветов этого знака. Волшебной силой обладают синий и фиолетовый цвета.

Козероги

Для Козерогов в качестве талисмана подойдут антикварные фигурки, старинные монеты, необычные медальоны. Символы черепахи привлекут удачу в жизни, а пчелы — в бизнесе. Лучше выбирать обереги фиолетового и коричневого оттенков. Также работают «их» камни — агат, оникс, гранат.

Водолеи

Многие Водолеи скептически относятся к талисманам, но не откажутся от оберега «на всякий случай». Можно использовать что-то из алюминия, аметиста, лазурита и аквамарина на удачу. Также подойдут обереги с изображениями пчелы, стрекозы, голубя или подвеска в виде египетского символа Анха.

Рыбы

Многие представители знака Рыб верят в судьбу, так что тщательно подходят к выбору оберегов. Лучшим талисманом для них станут изображения, связанные с их водной стихией: рыбки, кораллы, волны. Геральдическая линия принесет им удачу, а коралл, горный хрусталь, аквамарин, лунный камень и аметист уберегут от дурного глаза.

Ранее 5-tv.ru перечислял знаки зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье.

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Оберег на удачу: Какие талисманы охраняют разные знаки зодиака?

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