Василиса Володина рассказала, кому улыбнется удача в феврале 2021 года

Астролог и телеведущая Василиса Володина составила прогноз на февраль 2021 года для всех знаков зодиака. По мнению эксперта, месяц будет для многих непростым, но, зная о рисках, можно избежать неприятностей.

Овен

В феврале Овнам придется отстаивать свои интересы и даже то, что уже принадлежит им по праву. Важно пристальное внимание обратить на сферу финансов и имущества — вероятны потери.

Рак

Ракам в феврале сопутствуют удача и благополучие. Главное — сполна насладиться дарами судьбы и не испортить все лишними переживаниями. Овнам Володина рекомендует бороться с тревожностью во всех ее проявлениях.

Лев

Львам звезды сулят успех, но только в случае применения в делах правильной тактики. Продумывайте свои действия и пользуйтесь советами более опытных наставников. Учитесь на чужих ошибках. Чтобы не совершать своих.

Рыбы

Рыбам астролог настоятельно рекомендует больше времени провести дома и минимизировать публичную активность. Займитесь бытовыми вопросами, завершите начатые дела. Порядок во всех областях жизни даст почву для хорошего старта в новых проектах.

Близнецы

Близнецам в феврале 2021 года нужно концентрироваться не на «текучке», а на перспективах, причем долгосрочных. Грамотное целеполагание позволит выбрать верное направление. Постарайтесь в этот период мыслить глобально, представляя свое место в жизни через несколько лет.

Стрелец

Представителям этого знака Володина советует быть сдержанными во всем, начиная с питания, заканчивая отношениями с людьми. Случайные связи могут привести к нежелательным и даже плачевным последствиям. Берегите нервы и не ввязывайтесь в авантюры.

Телец

Тельцам февраль откроет массу возможностей показать себя с лучшей стороны. Для того, чтобы исполнились все мечты и на вас-таки обрушился шквал заслуженных аплодисментов, поразмышляйте над вашими преимуществами и займитесь развитием сильных сторон.

Весы

Для этого знака месяц будет неоднозначным и полным разного рода событиями. Так что лучше приготовиться к сюрпризам. Звезды уготовили одновременно массу препятствий, которые отодвинут момент достижения цели, но компенсируют их ожидающими Весов приятными приключениями.

Дева

Девам Василиса Володина предлагает расширить кругозор в феврале. Вопреки распространенному мнению, представителям этого знака лучше будет удаваться совмещение нескольких проектов, чем кропотливая работа над одним. Успех ждет тех, кто обогатит сферу интересов.

Козерог

Финансы Козерогов требуют счета и умения копить. Звезды предупреждают о нежелательности лишних трат. Также в феврале придется проявить решительность: пора научиться без жалости расставаться и доводить начатое до конца.

Скорпион

Лень одолеет Скорпионов в феврале — ни сил, ни вдохновения, ни настроения. Самостоятельно с потоком задач вы можете и не справиться. Поэтому не стесняйтесь просить помощи у старших товарищей и более опытных коллег. Найдите того, кто будет вас мотивировать.

Водолей

Для того, чтобы добиться поставленной цели, придется потрудиться, но именно в этом месяце есть все шансы оказаться на коне. Быть стеснительным категорически запрещено! Не стоит бояться сближения с людьми, новые знакомства пойдут на пользу. Но главное — будьте уверены в себе и дисциплинированы.

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