Гороскоп в руки! Володина объяснила, какую опасность несет ретроградный 2021 год

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Виктория Андреева
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По словам звездного астролога, в новом году человечество ждет немало сюрпризов. В том числе неприятных.

Фото, видео: Depositphotos / duron0123; 5-tv.ru

Будет ли 2021 год простым и легким? Есть ли надежда, что тяжелые события останутся позади? Ответить на эти вопросы довольно трудно. Однако если обратиться к звездам, можно понять, на что следует обратить внимание и где «подстелить соломку».

Говоря о событиях грядущего года, звездный астролог Василиса Володина отмечает: расслабляться рано. Сразу несколько планет в разные периоды года окажутся в ретроградном положении. То есть будут двигаться не по условно «правильной» орбите, а в обратном направлении, от чего возможны проблемы в ряде областей.

Эксперт напомнила, что весь февраль, до 21 числа, в ретроградном положении в неустойчивом знаке Водолея находится Меркурий. Следом за ним грядущей весной и летом «пустятся в пляс» гиганты Юпитер и Сатурн. А ближе к концу года, в декабре 2021-го, спорное положение в знаке Козерога займет планета любви и счастья Венера.

«Почему это так важно для всех нас? В течение всего 2021 года та зона вашего индивидуального гороскопа, которая обозначается стыком знаков Козерог и Водолей, будет переживать неполадки, неувязки, препятствия. У каждого из нас есть зона, тема, вопрос, который будет болью в течение 2021 года», — объяснила Володина.

Узнать, какой сфере жизни стоит уделить максимум внимания, несложно. Достаточно лишь изучить свой подробный гороскоп или по-научному натальную карту. Важно найти в ней информацию, касающуюся Козерога и Водолея, и посмотреть, в каком из звездных домов находятся эти знаки. Каждый «дом» отвечает за свою сферу, будь то работа, отношения с партнером, семья, дети и тому подобные.

«В какой-то сфере будут постоянно случаться нестыковки и приключения! Вы можете посчитать самостоятельно или обратиться к астрологу. В любом случае это зона, которая заслуживает тщательного изучения», — заключила Василиса Володина.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, чем опасен для человечества ретроградный Меркурий.

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