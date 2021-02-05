🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 февраля, убывающая Луна в знаке Скорпион подарит возможность решить долго не поддававшиеся задачи, найти выход из самой сложной ситуации и заложить прочный фундамент новых проектов. Благоприятное время для раскрытия тайн, велика вероятность найти давно потерянные вещи.

Сегодня звезды подарят вдохновение и энергию и помогут преуспеть в профессиональной деятельности. Период хорош для испытания новой техники, гармонизации внутреннего состояния и налаживания связей.

♈ Овен

Овны сегодня будут погружены в рабочие процессы и увлечены исключительно своими карьерными перспективами. Пришло время по достоинству оценить себя как сотрудника и заявить о своих планах во всеуслышание. Для предпринимателей откроются новые пути к заработку и расширению бизнеса – постарайтесь не упустить возможности. Звезды советуют поберечь «навар» и сохранить сбережения в банке.

Космический совет: ваша карьера в ваших руках – не упустите свой шанс!

♉ Телец

Тельцам звезды подарят энергию и свежие силы для решения рабочих вопросов. Как и овны, представители этого знака будут поглощены вопросами продвижения по карьерной лестнице. Руководителям стоит особое внимание уделить своей команде, нанять профессиональных сотрудников или направить своих работников на курсы повышения квалификации. В будущем затраты на эти цели будут вознаграждены многократно. Полезным будет и просто познакомиться поближе с коллегами, лучше узнать тех, с кем вы трудитесь каждый день.

Космический совет: вы будете одарены энергией для решения крупных задач, расходуйте ее правильно.

♊ Близнецы

Близнецы могут оказаться в экстремальной ситуации, и им придется проявить изобретательность. Долой панику и стенания, действовать нужно незамедлительно. От скорости вашей реакции на препятствия будет зависеть многое. Импровизируйте, но расставляйте приоритеты осознанно. Проявите максимальную внимательность – ни одна мелочь не должна ускользнуть от вашего взора.

Космический совет: проявите предельную внимательность, даже когда действуете спонтанно

♋ Рак

Иногда нужно ослабить хватку и посмотреть со стороны на происходящее. Иначе есть риск запутаться в множестве дел и процессов и совершить ошибку. Умение делать паузы не менее важно, чем упорство в труде. Ракам сегодня важно отдохнуть не только эмоционально. Возможно, пришло время подумать о здоровье и позаботиться о себе лучше. Обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит, не игнорируйте сигналы, которые подает тело.

Космический совет: отдохните и оцените ситуацию в состоянии покоя.

♌ Лев

Львы, вы так близки к своей цели, но можете все испортить излишними переживаниями. Отстранитесь от негативных мыслей, отдайте всю свою энергию процессу, на не страхам. Риск есть всегда, и вы не в силах преодолеть некоторые препятствия. Позвольте случиться неизбежному и двигайтесь дальше. То, что действительно зависит от вас, вы не упустите. Некоторым Львам нужно особое внимание уделить личным границам: иногда стоит увереннее охранять свой покой. Не позволяйте окружению вмешиваться в пространство ваших интересов и вашей ответственности.

Космический совет: сосредоточьтесь на задаче и не позволяйте людям или обстоятельствам влиять на вас.

♍ Дева

Самые тщательно спланированные процессы могут быть нарушены, будьте к этому готовы. Неожиданные препятствия в этот день возникнут в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте. Возьмите себя в руки и без паники ищите выход. Только так вы выйдете, как говорится, сухим из воды. Все в ваших руках и в ваших силах, главное – настроиться на результат и не давать слабины. Случилось непредвиденное? Выдохните, выпейте бодрящего чаю и в бой!

Космический совет: все получится, если вы не испугаетесь трудностей!

♎ Весы

Весам ни в коем случае нельзя предаваться унынию, даже если все буквально валится из рук. Пусть мир вокруг кажется агрессивным и как будто не хочет позволить вам добиться успеха. Пусть на пути возникают препоны и сложности. Если вы не впадете в депрессию и не пустите дела на самотек, все обязательно наладиться. Верьте в свои силы и в благополучный исход. С такой позицией – не пропадете! Оптимизм сделает вас непобедимыми, Весы!

Космический совет: не падать духом – главный совет на сегодня. Верьте в себя, и все получится!

♏ Скорпион

Скорпионам нужно научиться видеть прекрасное даже в самые безрадостные, казалось бы, моменты. Эту способность нужно растить в себе, беречь и развивать. Она сделает вас невероятно сильными и приведет к спокойствию и гармонии. Разглядите красоту, любовь и свет в окружающих вас людях, отбросьте негативные установки и стереотипы мышления. Как только начнете делать успехи в этом направлении – тут же ощутите, как груз сваливается с плеч и дышать становится легче.

Космический совет: медитируйте, созерцайте красоту, разглядите свет в людях и вещах – в этом ваше спасение.

♐ Стрелец

От ежедневной суеты не убежать, сотни дел и задач всегда будут забирать вашу энергию, но они не должны отнимать всю вашу жизнь! Не позвольте бесконечным дедлайнам и интригам взять верх над вами. Научитесь понимать, в какой момент нужно отложить работу, тусовки, конференции и просто побыть наедине со своими мыслями. Качественный и своевременный отдых не только гармонизирует, но и дает силы продолжать борьбу за успех.

Космический совет: найдите способ уравновесить материальное и духовное.

♑ Козерог

Вы слишком долго боролись с обстоятельствами и препятствиями, чтобы бросить свой проект сейчас. Нет, отказываться от своей мечты нельзя ни в коем случае. Соберите всю свою волю в кулак и сделайте решительный шаг вперед. Помощь более опытных соратников, немного удачи и необходимые ресурсы – все это Вселенная щедро предоставит. Главное – не сдаваться на финишной прямой.

Космический совет: останавливаться нельзя, вы почти у цели!

♒ Водолей

Деньги, связи, бизнес, карьера – все это сейчас не на первом месте по степени важности. Вам, Водолеи, нужно обратить внимание на внутреннее состояния, обогатить душу. Представьте, что вы воспарили над мирской суетой и вы сможете по-новому взглянуть на мир и свое место в нем. Отстранитесь ненадолго от рутины и проведите ритуалы, которые обычно помогают вам расслабиться. Если есть время и вдохновение – отправьтесь в небольшое путешествие.

Космический совет: меньше внимания делам, больше – душевному состоянию.



♊ Рыбы

Ретроградный Меркурий не щадит Рыб. Интуиция подводит, отношения не складываются, работа не спорится. В такой ситуации лучшее, что вы можете сделать – довериться инстинктам, уж они-то не подведут. А когда появится возможность – проанализируйте ситуацию с практичной точки зрения. Оцените плюсы и минусы без эмоций, руководствуйтесь сухими фактами. В неспокойное время переживания только усугубят проблемы.

Космический совет: признайте и примите свои неудачи и без сожалений двигайтесь дальше.

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