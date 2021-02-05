ТОП-15 зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой

Большинство людей, глядя на своего партнера, представляют себе долгие гармоничные отношения. Однако астрологи утверждают, что как не трудись, звезды просто не допускают совместимости некоторых пар зодиакального круга.

Скорпион и Лев

С одной стороны, эти знаки должны сойтись на почве равной силы и мощи, но на деле властность Львов плохо сочетается с собственничеством Скорпиона.

Рак и Водолей

Изначально эти отношения могут быть полны романтики, только тяга к приключениям Водолея рано или поздно вступит в конфликт с домоседством Рака.

Лев и Телец

У представителей этих знаков могут быть разные приоритеты, а компромисс — это не про Львов с Тельцами.

Скорпион и Овен

В такой паре партнеры могут быть без ума друг от друга в начале отношений, однако при малейших разногласиях каждый категорично проявит свою независимость.

Близнецы и Рак

Раки весьма эмоциональны по своей природе, а рациональная часть Близнецов зачастую смотрит на подобные проявления у других весьма скептично. Поэтому рассчитывать на долгосрочные отношения не приходится.

Дева и Лев

От нежности и романтики в отношениях этой пары не останется и следа, как только речь зайдет об образе жизни и трате денег. Львы предпочитают жить на широкую ногу, а Девам более свойственно копить и откладывать.

Весы и Козерог

Весы могут долго пытаться приспособиться к властности Козерога, но в один прекрасный день чаша их терпения переполнится.

Телец и Водолей

Оба знака твердо уверены в своем жизненном пути. И если эти дорожки расходятся хоть на сантиметр, то договориться Тельцу и Водолею будет трудно.

Рыбы и Лев

Рыбы по природе своей мечтатели, но они редко предпринимают хоть какие-нибудь действия. Львам, которые привыкли стремиться и добиваться, это может просто-напросто быстро наскучить.

Стрелец и Козерог

Стрельцы обладают веселым нравом и стремятся к легкости в жизни. А вот Козероги помешаны на труде и все больше пребывают в меланхоличном расположении духа.

Водолей и Скорпион

Представители обоих знаков склонны к преувеличению и часто раздувают из мухи слона, поэтому отношения в такой паре могу быть весьма напряженными.

Рыбы и Близнецы

Близнецам жизненно необходима свобода действий, тогда как Рыбам просто не угнаться за ними. В итоге отношения разваливаются из-за банальной скуки.

Дева и Близнецы

Несмотря на творческое начало, Девы любят определенность, и дуальность природы Близнецов может вызывать у них раздражение.

Овен и Рак

Чувствительность Рака может стать непреодолимой преградой на пути к созданию долгосрочного союза с Овном, так как последний обычно не склонен разбираться в тонких чувствах других людей.

Рак и Водолей

Серьезных отношений в этой паре ожидать не стоит, поскольку врожденную ветреность Водолея Рак будет воспринимать на свой счет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, представители каких знаков зодиака с годами становятся только красивее, а каким знакам звезды больше других помогают в финансовых делах.