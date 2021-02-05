ТОП-15 зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой
Некоторые представители астрологического круга просто не предназначены для совместной жизни.
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Большинство людей, глядя на своего партнера, представляют себе долгие гармоничные отношения. Однако астрологи утверждают, что как не трудись, звезды просто не допускают совместимости некоторых пар зодиакального круга.
Скорпион и Лев
С одной стороны, эти знаки должны сойтись на почве равной силы и мощи, но на деле властность Львов плохо сочетается с собственничеством Скорпиона.
Рак и Водолей
Изначально эти отношения могут быть полны романтики, только тяга к приключениям Водолея рано или поздно вступит в конфликт с домоседством Рака.
Лев и Телец
У представителей этих знаков могут быть разные приоритеты, а компромисс — это не про Львов с Тельцами.
Скорпион и Овен
В такой паре партнеры могут быть без ума друг от друга в начале отношений, однако при малейших разногласиях каждый категорично проявит свою независимость.
Близнецы и Рак
Раки весьма эмоциональны по своей природе, а рациональная часть Близнецов зачастую смотрит на подобные проявления у других весьма скептично. Поэтому рассчитывать на долгосрочные отношения не приходится.
Дева и Лев
От нежности и романтики в отношениях этой пары не останется и следа, как только речь зайдет об образе жизни и трате денег. Львы предпочитают жить на широкую ногу, а Девам более свойственно копить и откладывать.
Весы и Козерог
Весы могут долго пытаться приспособиться к властности Козерога, но в один прекрасный день чаша их терпения переполнится.
Телец и Водолей
Оба знака твердо уверены в своем жизненном пути. И если эти дорожки расходятся хоть на сантиметр, то договориться Тельцу и Водолею будет трудно.
Рыбы и Лев
Рыбы по природе своей мечтатели, но они редко предпринимают хоть какие-нибудь действия. Львам, которые привыкли стремиться и добиваться, это может просто-напросто быстро наскучить.
Стрелец и Козерог
Стрельцы обладают веселым нравом и стремятся к легкости в жизни. А вот Козероги помешаны на труде и все больше пребывают в меланхоличном расположении духа.
Водолей и Скорпион
Представители обоих знаков склонны к преувеличению и часто раздувают из мухи слона, поэтому отношения в такой паре могу быть весьма напряженными.
Рыбы и Близнецы
Близнецам жизненно необходима свобода действий, тогда как Рыбам просто не угнаться за ними. В итоге отношения разваливаются из-за банальной скуки.
Дева и Близнецы
Несмотря на творческое начало, Девы любят определенность, и дуальность природы Близнецов может вызывать у них раздражение.
Овен и Рак
Чувствительность Рака может стать непреодолимой преградой на пути к созданию долгосрочного союза с Овном, так как последний обычно не склонен разбираться в тонких чувствах других людей.
Рак и Водолей
Серьезных отношений в этой паре ожидать не стоит, поскольку врожденную ветреность Водолея Рак будет воспринимать на свой счет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, представители каких знаков зодиака с годами становятся только красивее, а каким знакам звезды больше других помогают в финансовых делах.
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