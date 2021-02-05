«Последствия не уходят»: Светлаков о необычных побочных эффектах COVID-19
Шоумен перенес коронавирус в ноябре 2020-го, но никак не может избавиться от его последствий.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Юморист Сергей Светлаков перенес короновирус в ноябре 2020 года. Болезнь началась с того, что шоумен почувствовал легкое недомогание. Затем у него поднялась температура, а позже состояние звезды ухудшилось настолько, что его чуть не подключили к аппарату ИВЛ. Но этой меры удалось избежать.
Светлаков рассказал сайту Teleprogramma.pro, что даже спустя несколько месяцев после COVID-19, он никак не может избавиться от весьма странных побочных эффектов.
Актер отметил, что последствия болезни «не уходят». Вкус к Светлакову вернулся, но он чувствует постоянную усталость и на него периодически накатывают приступы плохого настроения.
«Они выходят по капле. Всегда хочется есть что-то с резким вкусом. Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, сколько за всю жизнь не съел», — поделился юморист.
Как стало известно минувшей осенью, Светлаков сначала лечился дома. После обследования врачи приняли решение об экстренной госпитализации. Компьютерная томография тогда показала, что у юмориста 24% поражения легких.
Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус может вызвать проблемы со зрением и слухом. Дело в том, что COVID-19 бьет по наиболее уязвимым местам в человеческом организме — включая головной мозг. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
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