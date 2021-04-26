«Растворяюсь в ней целиком». Самые трогательные признания в любви к жене Ярослава Сумишевского

В ночь на 6 февраля не стало жены певца Ярослава Сумишевского, Натальи. Молодая женщина попала в страшное ДТП под Красноярском неделю назад, все это время медики боролись за ее жизнь. А верный супруг верил в чудо и молился. О смерти возлюбленной он сообщил поклонникам сам, двумя строчками.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…» — написал артист.

История их любви — тайна за семью печатями, несмотря на то, что Сумишевский — персона публичная. О Наталье известно, что она была директором артиста. Ездила за ним на гастроли, занималась фотосъемкой на концертах и не только. Оберегая свою семью от слухов и сплетен, певец не делился подробностями личной жизни. Изредка выкладывал фото маленького сына, Мирослава, и жены. Зато на признания в любви не скупился. В память о покойной 5-tv.ru собрал самые яркие и трогательные из них.

Трепетное отношение певца к супруге и сыну чувствовалось во всем — делясь любым снимком жены, он неустанно повторял: «Моя Наташа». А все свободное время от концертов посвящал семье — вместе они путешествовали по России и за ее пределами.

«Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала это твои родители, братья и сестры, а потом, которую ты создаешь сам — жена и дети», — писал Сумишевский совсем незадолго до трагедии, в середине января.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Не секрет, что совместный шопинг — одно из самых ненавистных для мужчин занятий. Однако ради любимой женщины на что только не пойдешь!

«Любовь — это, когда ходишь с ней по магазинам», — шутливо признавался артист год назад.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

С любимой — хоть на край света. А судьба забрасывала Сумишевского в разные уголки родины. Но везде его неизменно сопровождала супруга, а он не уставал ей восхищаться.

«Мы в поезде на пути в Хабаровск, ты сладко спишь. А я смотрю на тебя и в моей груди какое-то непонятное, но очень приятное чувство. Оно наполняет мою жизнь смыслом, а мои глаза светом. Вспомнился наш отдых. Спасибо тебе за то, что ты всегда со мной рядом, спасибо за то, что делаешь для меня. Надеюсь, ты знаешь, как много для меня значишь. Не пойму: то ли это весна, то ли любовь?» — писал артист весной 2019-го.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Нежность в нем соединялась с юмором, без которого, как известно, не уцелеет даже самый крепкий брак. Впрочем, подтрунивая над женой, Ярослав не забывал о том, что любимую надо баловать.

«Моя Наташа сегодня начала всех поздравлять с первым днем весны. Видать совсем устала от холодов. Вот думаю теперь. Купить ей рукавички, чтобы согрелась? Или билет в Сочи?» — обращался к поклонникам певец 28 февраля, три года назад.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Искренние чувства не нуждаются в специальных датах, поэтому неудивительно, что признания жене певец писал не в традиционные даты — день всех влюбленных или 8 марта, а просто так, когда захочется, следуя душевному порыву.

«Я люблю ее неземной любовью, растворяюсь в ней целиком… без остатка! Моя женщина, мать моего ребенка, моя поддержка и опора, мой тыл! Спасибо тебе, родная за то, что ты есть!» — признавался артист в 2018 году.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Наталья Сумишевская попала в ДТП под Красноярском 29 января. В тот день певец с женой ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от города. За рулем находился организатор мероприятия артиста — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Почти на половине пути внедорожник, выехавший на встречную полосу для обгона, столкнулся с автоцистерной. В результате водитель погиб на месте, супруга певца получила тяжелые телесные повреждения, и была госпитализирована. Позже ее на вертолете перевезли в другую клинику, когда она уже впала в кому. Медики сделали все, что могли, но не спасли возлюбленную артиста.