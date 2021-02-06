Реабилитация монстра: Володина поведала о плюсах периода ретроградного Меркурия
Астрологи и экстрасенсы пророчат человечеству множество неприятностей на фоне ретро-Меркурия, но Василиса Володина видит в этом и некоторые положительные перспективы.
Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; Instagram @vasilisa.volodina
Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о плюсах периода ретроградного Меркурия. В то время как большинство экспертов говорят о трудностях 2021 года под влиянием этой планеты. О положительных моментах и пользе, которую можно извлечь из данного этапа, Володина сообщила на своей странице в Instagram.
«Реабилитация ретро-Меркурия. Попытка номер 122. Адвокат обвиняемого Василиса Володина. Ваша честь, подсудимый несправедливо обвиняется. Он хороший и очень полезен в некоторых ситуациях. Часто возвращает потерянное», — написала эксперт.
В качестве примера положительного влияния планеты Володина привела историю подруги. Та не могла найти свой паспорт, но, как только Меркурий стал ретроградным, документ обнаружился в ходе первой же уборки. Поэтому, уверена астролог, сейчас самое время для напоминаний об утраченном и повторных поисков — велик шанс на удачу.
«И наконец — ретроградный Меркурий часто помогает Судьбе вернуть нам упущенную прибыль, потери или предпринятые усилия, но возврат происходит в другой форме. Например, месяц назад потерял деньги, а во время ретро-М получил премию примерно на ту же сумму. Или должок за другом, никак не отдает, а сейчас ты легко берешь кредит в банке под личные нужды, хотя не надеялся. Кому-то помог? И вот теперь другой человек в схожей ситуации помогает тебе», — поведала Володина.
Эксперт по гороскопам также предупредила тех, кто чувствует, что судьба перед ними в долгу: 21 февраля им нужно будет открыться своим покровителям и доброжелателям. Так они привлекут удачу на свою сторону и поспособствуют быстрому разрешению сложных ситуаций без значительных энергозатрат.
«Главное при этом убедиться, что Судьба действительно должна. Но это уже вопрос философский», — добавила Василиса.
В комментариях к посту подписчики Володиной поделились своими историями. Оказывается, многие смогли найти давно утерянные вещи и даже сбежавших домашних питомцев именно тогда, когда Меркурий вошел в пугающее, по мнению большинства, ретроградное положение. Одна из фолловеров призналась, что на днях получила посылку, которая пропала по пути к адресату год назад.
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