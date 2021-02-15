«Жизнь была не сахарной»: друг Глаголевой об измене, усугубившей болезнь актрисы

Близкий друг актрисы Веры Глаголевой Аким Салбиев рассказал, что измены любимых мужчин и крах личной жизни повлияли на течение болезни, которая в итоге погубила знаменитую артистку. Более десяти лет Глаголева боролась с раком желудка, но так и не смогла выйти победителем из схватки с недугом. Она умерла в 2017 году, через месяц после свадьбы дочери Анастасии Овечкиной-Шубской.

«Ее любимые мужчины считались только с собой», — считает Салбиев.

Фильм о судьбе Веры Глаголевой

К 65-му дню рождения кинозвезды и режиссера Первый канал подготовил документальный фильм «Вера Глаголева. Несломанный свет». Его название отсылает к картине, в которой актриса дебютировала в качестве режиссера. «Сломанный свет», снятый в 1990-е так и не вышел в прокат, зрители увидели его лишь спустя 11 лет. Зато другие работы Глаголевой «Заказ», «Чертово колесо» и «Одна война» были отмечены наградами на кинофестивалях.

В документальный фильм вошли интервью с избранниками актрисы — Кириллом Шубским и Родионом Нахапетовым, дочерями Анной и Марией Нахапетовыми, Анастасией Овечкиной-Шубской. В съемках приняли участие актеры Рэйф Файнс, Александр Балуев, Ингеборга Дапкунайте и другие известные деятели киноискусства.

«Светлое кино о Вере получилось. Такой же была и она сама. Видишь, как деликатно, с любовью, близкие и друзья рассказывают о судьбе талантливого человека. Хотя жизнь этой маленькой хрупкой женщины была далеко не сахарной. Вера была слишком умна и совершенна, чтобы пиариться за счет чего-то или кого-то. Не лезла со своими бедами и душевными потерями на скоротечные ток-шоу», — цитирует Акима Салбиева «Экспресс газета».

Вера Глаголева в кино

Успешная карьера Глаголевой в кино — воля счастливого случая. Девушку без специального образования заметил и пригласил на маленькую роль в фильме «На край света» помощник режиссера Родиона Нахапетова. Актриса была так убедительна, что ее тут же сделали главной героиней картины. Позже Глаголева вышла замуж за Нахапетова. После отъезда супруга в США артистка поняла, что была брошена благоверным одна с детьми. Отвлечься ей помогло увлечение режиссурой.

Измена Шубского с гимнасткой Хоркиной

Вторым мужем Глаголевой был бизнесмен Кирилл Шубский. Их дочь Анастасия стала женой именитого хоккеиста Александра Овечкина. Неверность предпринимателя, которая, как считает Салбиев, усугубила течение болезни, стала скандалом — гимнастка Светлана Хоркина родила ему внебрачного сына. Знавшая о романах любимого на стороне Глаголева проявила стойкость, не стала обсуждать свой брак с журналистами.

После того как Шубский воздвиг актрисе внушительный памятник на Троекуровском кладбище, многие вспомнили историю его измены и посчитали поступок — проявлением чувства вины вдовца перед покойной.

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