Американские ученые, похоже, наконец-то выяснили, какая часть мужского тела привлекает внимание женщин. Специалисты предприняли попытку создать модель идеального мужчины, которая олицетворяла бы мечту каждой представительницы прекрасного пола.

В ходе эксперимента исследователи измерили пропорции девяти тысяч военнослужащих армии США и сгенерировали усредненный прототип. В дальнейшем образ неоднократно менялся при помощи фотошопа. «Идеальному мужчине» поочередно удлиняли или укорачивали разные части тела.

Полученные в результате варианты были представлены на суд нескольких сотен американок. Основная масса девушек отдала свой голос модели с более длинными ногами, чем у других прототипов. Стоит отметить, что размер нижних конечностей не должен превышать 50% от всего тела.

Ученые пояснили, что большинство женщин предпочли бы выбрать не только самого яркого самца, пишет «МедикФорум». Они интуитивно заостряли внимание на моделях, которые соответствуют мужчинам, мало подверженным различным болезням.

Длинноногие особи реже страдают диабетом второго типа, от повышенного давления и не имеют проблем с сердцем. Природа в очередной раз доказала, что потенциальные матери выбирают себе в партнеры лучшего мужчину для продолжения рода.

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