Какая часть мужского тела привлекает внимание женщин? — результаты исследования

|
Василий Заика
11 464

Американские специалисты в ходе эксперимента измерили пропорции военнослужащих и сгенерировали усредненную модель.

Какая часть мужского тела привлекает внимание женщин? — результаты исследования

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

Американские ученые, похоже, наконец-то выяснили, какая часть мужского тела привлекает внимание женщин. Специалисты предприняли попытку создать модель идеального мужчины, которая олицетворяла бы мечту каждой представительницы прекрасного пола.

В ходе эксперимента исследователи измерили пропорции девяти тысяч военнослужащих армии США и сгенерировали усредненный прототип. В дальнейшем образ неоднократно менялся при помощи фотошопа. «Идеальному мужчине» поочередно удлиняли или укорачивали разные части тела.

Полученные в результате варианты были представлены на суд нескольких сотен американок. Основная масса девушек отдала свой голос модели с более длинными ногами, чем у других прототипов. Стоит отметить, что размер нижних конечностей не должен превышать 50% от всего тела.

Ученые пояснили, что большинство женщин предпочли бы выбрать не только самого яркого самца, пишет «МедикФорум». Они интуитивно заостряли внимание на моделях, которые соответствуют мужчинам, мало подверженным различным болезням.

Длинноногие особи реже страдают диабетом второго типа, от повышенного давления и не имеют проблем с сердцем. Природа в очередной раз доказала, что потенциальные матери выбирают себе в партнеры лучшего мужчину для продолжения рода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подать на алименты, не расторгая брак.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.58
-0.02 89.94
0.17
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

9:13
Тест: Угадайте российскую актрису по глазам
9:04
Госсовет Коми разработает нормативы реагирования на разливы нефти
9:03
Что это за фильм? Тест на знание советских мелодрам
8:55
Украинское жюри «Евровидения» предложило сменить правила конкурса из-за РФ
8:53
Тест: Примут ли вас в 5 класс?
8:45
Несусветная жара: Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в регионах РФ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
«Когда они нажрутся?!» — Васильева возмущена испорченным отпуском на Мальдивах
ТОП-3 совета от онколога, которые снизят риск развития колоректального рака
«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака