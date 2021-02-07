Признаком каких заболеваний может быть зуд в области глаз? — мнение офтальмолога

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Виктория Андреева
Эксклюзив 4 281

Татьяна Шилова напоминает: нередко локальные симптомы свидетельствуют о глобальных сбоях в работе организма.

Фото, видео: Depositphotos / Milkos; 5-tv.ru

Длительное пребывание за компьютером и прочими гаджетами ведет к ухудшению зрения и может спровоцировать развитие болезней глаз, считают многие эксперты. Эта версия, конечно, имеет право на существование. Но оказалось, в большинстве случаев первопричиной этой проблемы может быть занесенная инфекция, считает врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

В беседе с 5-tv.ru эксперт подробно рассказала о самом неприятном симптоме — зуде глаз или по-простому — чесотке.

«Причины зуда могут быть разные. Чаще всего это аллергические реакции или инфекционно-аллергические. Причинами инфекционного процесса могут быть вирусы, грибы, простейшие и даже такие микроорганизмы как клещи. Клещевой демодекозный кератоконъюктивит или блефарит очень часто сопровождается зудом век», — объяснила Шилова.

Медик уточнила, что нестерпимое желание почесать веки возникает и при так называемом «синдроме сухого глаза». Когда качество слезы, омывающей глазное яблоко, неудовлетворительное или же слезы выделяются в очень малом количестве.

«Возникают разрывы слезной пленки, обнажаются нервные волокна, и человек испытывает зуд, дискомфорт, покраснение глазного яблока. Нередко этот синдром ведет к снижению остроты зрения. Кроме того, общие заболевания также могут стать причиной зуда век и глазного яблока. Такие, как диабет, системные заболевания», — отметила офтальмолог.

Опираясь на большой опыт, Татьяна Шилова рекомендует людям с зудом в области глаз немедленно обращаться к врачу. Особенно, если появилось жжение, покалывание и прочие неприятные симптомы. Эксперт отметила важность постановки правильного диагноза и своевременного выявления истинной причины проблемы. Поскольку даже самые лучшие капли не смогут излечить от зуда, при условии некорректной работы внутренних органов.

Впрочем, болезни глаз также могут быть связаны и с COVID-19, отмечает News.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем свидетельствуют темные круги под глазами и чем они опасны.

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