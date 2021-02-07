Названы три знака зодиака, которым повезет в 2021 году

Популярный звездный астролог Василиса Володина назвала три знака зодиака, которые могут рассчитывать на удачу в 2021 году. Она считает, что этих счастливчиков точно ждет успех и финансовое благополучие.

Кому же из астрологической дюжины повезет уже совсем скоро?

Весы

Рожденным под знаком Весов в этом году можно не волноваться о финансовых потерях. Напротив, они так активно притягивают к себе деньги, что могут попробовать силы в инвестициях, открыть собственный бизнес или вложиться в недвижимость. Причем удача улыбнется им уже в первые месяцы 2021 года — лучше не откладывать и начинать заключать важные сделки уже сейчас.

Скорпионы

Скорпионам предстоит успешный год — звезды прогнозируют им обогащение во второй половине 2021 года. Ближайшие месяцы следует провести за планированием сфер, где можно было бы заработать деньги. Крупные покупки по этой же причине лучше отложить до конца года. Как пишет журнал «Профиль», Скорпионов ждет неожиданная удача. Это значит, что окупятся давние усилия, но при этом еще и серьезно возрастают шансы на выигрыш в лотерее.

Стрельцы

Стрельцов ждет успех в профессиональной сфере. Это и серьезное продвижение по карьерной лестнице, и прибавка в зарплате, и новая интересная работа, и построение прибыльного бизнеса. Им стоит действовать, не откладывая, и не тратить время на обдумывание решение и просчитывание рисков. Иначе есть шанс не успеть поймать удачу за хвост.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина поведала о плюсах периода ретроградного Меркурия.