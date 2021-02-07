Володина рассказала, что нужно изменить каждому знаку зодиака в 2021 году

В 2021 году представителям каждого и знаков зодиака необходимо осознать — в вашей жизни есть зона, в которой назрели изменения. В связи с этим, утверждает телеастролог Василиса Володина, следует решить, хотите ли вы их принимать. В гороскопе для издания «Звезды и советы» она рассказала, что нужно поменять в этом году каждому из знаков.

Знаки Огня

Овнам необходимо поменять отношение к накоплениям, а Львам — признать, что в мире есть стоящие люди, кроме них самих. Стрельцы — отбросьте ненужные цели!

Знаки Земли

Отношение к работе и к себе нужно изменить Тельцам, Девам — стать более открытыми и начать доверять близким. Козерогам Володина советует поставить новые денежные цели.

Instagram @vasilisa.volodina

Знаки Воды

Ракам телеастролог рекомендует начать учиться на чужих ошибкам, Рыбам — упорядочить знакомства. Скорпионам же необходимо стать гибкими в жестких обстоятельствах.

Знаки Воздуха

Делать выводы из прошлых проблем нужно начать Близнецам, Весам — поменять отношение к детям и творчеству. Водолеям в 2021 году Володина рекомендует стать оптимистами, но не терять связь с реальностью.

Кроме того, астролог отметила, что самые масштабные изменения будут переживать в этом году Близнецы, Тельцы, Водолеи и Стрельцы. А Львы и Скорпионы будут вовлечены в дела своих близких.

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