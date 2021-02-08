Володина предупредила, что проблемы в феврале усилятся весной и летом 2021 года

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Анастасия Шадская
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На жизнь всех знаков зодиака может оказать влияние положение Юпитера и Сатурна.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina, Depositphotos.com /Baloncici

Знаменитый звездный астролог Василиса Володина предупредила, что ретроградность Меркурия в феврале может оказать влияние на все знаки зодиака и в следующие месяцы. Она объяснила своим подписчикам в Instagram, чем грозит его обратное движение.

Для начала астролог предложила обратить внимание на свою жизнь в данный момент времени.

«Меркурий сейчас ретрограден в Водолее, он призывает нас проверить на прочность старые шаблоны и стандарты: сломанные выбросить, годные сохранить, — написала Володина. — У каждого есть своя сфера, где Меркурий сейчас проводит генеральную уборку, эта сфера описывается домом гороскопа».

Instagram @vasilisa.volodina

Все жизненные неурядицы, которые случились недавно или случатся вскоре, могут повториться весной и летом, но уже гораздо сильнее.

«Сейчас в вашей жизни могут возникать небольшие заминки, запинки, проволочки, нервотрепка в связи с каким-то вопросом, — пояснила Василиса Володина. — И нужно отнестись к ним очень внимательно, потому что именно в этой же теме весной-летом будет продолжение банкета — задержки и препятствия, но уже помощнее».

Ведущая «Давай поженимся» посоветовала своим подписчикам составить личную натальную карту или хотя бы следить за всеми переменами в жизни. Бдительность в феврале, полагает Володина, убережет от потрясений всех представителей астрологического круга и позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Василисы Володиной, нужно изменить каждому знаку зодиака в 2021 году.

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