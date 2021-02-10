Чуть не развязали Третью мировую: Володина об опасной «тусовке» планет в феврале

Известный звездный астролог Василиса Володина рассказала, что сейчас жители Земли проживают уникальную неделю. По ее словам, человечество застало редчайшее явление — в созвездии Водолея собрались основные силы нашей планетной системы: Сатурн, Юпитер, Венера, Меркурий и центральная звезда — Солнце. Астролог поведала, что 10 февраля к ним присоединится еще и Луна. Она запустит самое удивительное новолуние на ближайшие годы. Такое редкое построение объектов Солнечной системы однажды едва не привело к Третьей Мировой войне, утверждает астролог.

«Шесть планет в Водолее собирались всего единожды с 12 по 14 февраля 1962 года. Тогда эта их „тусовка“ чуть не спровоцировала Третью мировую (вспоминайте Карибский кризис), но все закончилось прекрасно», — поделилась с подписчиками одна из ведущих шоу «Давай поженимся!».

Instagram @vasilisa.volodina

Помимо 1962-го сразу пять объектов Солнечной системы собирались в одном знаке в периоды с 15 по 17 февраля 1950 года, с 12 по 14 февраля 1964 года, с 23 по 25 января 1974 года, с 8 по 9 февраля 1986 года и 28–29 января 1994 года. Астролог отметила, что люди родившиеся в эти даты являются самыми «водолейскими Водолеями» с усиленной энергетикой данного знака зодиака.

«Оригинальность, свободолюбие, независимость, у кого-то чрезмерная простота, которая хуже сами-знаете-чего. У кого-то из них озарения и творческие порывы, близкие к гениальным», — так охарактеризовала Володина родившихся в эти периоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предупреждении Володиной о неприятностях, поджидающих нас весной и летом 2021 года.