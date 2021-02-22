Нежный и коварный. Володина дала прогноз, что ждет человечество в марте 2021

Прихода весны, пусть пока только календарной, с нетерпением ждут многие. Однако помимо первых робких солнечных лучей март принесет и другие перемены. О том, как повлияют на жизни людей планеты в первый месяц весны, рассказала астролог Василиса Володина.

По ее словам, в отличие от напряженного февраля март будет более спокойным. На первый план выйдут вопросы личной жизни, но не стоит обольщаться — коварные планеты будут путать карты, выдавая желаемое за действительное.

«Захочется больше нежности, любви. Для нас не такими важными будут общественно-политические события, социальные. Захочется больше думать о личном. Но соединение Солнца, Венеры и Нептуна в Рыбах — обманчиво. Мы, женщины, будем больше опираться на эмоции в своих решениях. Нужно помнить о том, что в такие периоды мы мечтаем об одном, а получается другое. Мужчины будут более логичны, но и они могут попасть под обаяние этих „рыбных“ планет», — предупредила Володина.

Вторая половина марта станет более динамичной. По словам астролога, это обусловлено смещением Солнца и Венеры в знак Овна, а Нептуна в Рыбы. Для людей это чревато бурным проявлением эмоций. Володина посоветовала внимательно следить за всем происходящим и выбирать — какой сценарий жизни стоит воплощать, а от какого лучше отказаться.

«Будет хотеться демонстрировать все, что ты чувствуешь, показать все свои переживания, поделиться ими с миром. Если вам покажется, что где-то вы уже эту сцену в каком-то фильме уже видели, что уж очень киношная получается ситуация, подумайте хорошенько. Поразмыслите, нужно ли вам выступать в этом провинциальном театре или лучше пересидеть в качестве зрителя», — заметила астролог.

Наиболее напряженными днями в марте станут 18 и 28-е. В эти дни Меркурий формирует квадрат к Марсу, а значит, возможны мелкие и крупные конфликты. Поэтому астролог призвала всех быть осторожными и не рисковать лишний раз.

«К сожалению, это время чревато не только конфликтными ситуациями, но оно и может быть травмоопасным. Поэтому все водители всех видов транспорта, а также те, кто любит острое словцо, должны быть предельно осторожны, потому что лихость в это время может не сойти вам с рук», — предупредила Володина.

Зато всем любителям поразмыслить март предоставит прекрасную возможность провести очередной анализ своей жизни, добавила астролог. Стоит поворошить в памяти события, и некоторые детали бытия станут четче и яснее.

«Если вдруг происходят неожиданные важные события, то, чего вы раньше не ожидали или не планировали, они каким-то образом связаны с тем, что уже случилось с вами в 2020 году в конце весны или в ноябре. А если важные события похоже больше на странные, а не неожиданные, если вы попали в ситуацию неопределенности, зависли, не можете принять значимое для себя решение, то вспоминайте о том, что было в конце лета 2020 года», — посоветовала астролог.

К слову, март — первый месяц после выхода Меркурия из ретроградного полета. Несмотря на то, что у многих людей эта новость вызывает неподдельную радость, астрологи рекомендуют не обольщаться. Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях влияния ретроградного Меркурия.