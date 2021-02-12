Аварии, лавины, напряжение: прогноз Володиной о жизни россиян в новом лунном месяце

Известный звездный астролог Василиса Володина рассказала на своей странице в Instagram, что вечером 11 февраля состоялось самое интересное новолуние за последнее время. Луна и Солнце соединились в Водолее. Их поддержали еще четыре планеты в том же знаке. Эксперт сообщила, что ждать от нового лунного месяца.

«Во что выльется дружная шестипланетная тусовка в знаке обновления, социальной справедливости и революций? Прежде всего, в напряжение, которое пока не закончится чем-то конкретным», — заявила Володина.

Астролог объяснила, что, когда в одной зоне собирается слишком много разных сил, они неизбежно начинают «толкаться локтями».

«С другой стороны, вся эта толкучка не слишком ресурсная — Меркурий ретро, Солнце и Марс в изгнании, Луна после новолуния будет в свободном уходе, Юпитер никакой», — сказала Василиса Володина.

Она отметила, что самой влиятельной планетой в этом месяце будет Сатурн. Он отвечает за сдержанность, консерватизм, спокойное и жесткое урегулирование происходящего.

Instagram @vasilisa.volodina

«Неплоха Венера, которая в соединении с Юпитером намекает на то, что в ближайший месяц мы увидим позитивные женские примеры в общественном поле», — сказала астролог.

По словам Володиной, для России предстоящий месяц будет сложным, но пик политического напряжения в стране придется на май–июнь. Уран в феврале будет на вершине VIII дома, поэтому в течение месяца возможны большие аварии, сходы лавин и проблемы с электросетями.

Также астролог поделилась личными советами, которые в феврале подойдут практически каждому. Эксперт рекомендовала не доходить до крайностей в попытке достичь персональной цели.

«Учтите, что компромисс недостижим прямо сейчас: или-или. Не разрушайте без цели, просто так, ради обновления. Прежде чем предпринимать решительные действия, взвесьте силы — хватит ли их для рывка», — подытожила Василиса Володина.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог Василиса Володина опубликовала на своей странице в Instagram список дат рождения людей, которых ждут финансовые проблемы в феврале. По ее мнению, только предельная внимательность к своим заработкам и сбережениям спасут их от денежных потерь.