🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 февраля, растущая Луна находится в знаке Рыбы. В этот день нужно загадывать желания и не концентрироваться на чем-то слишком серьезном. Это время лучше потратить на увлекательное путешествие или посвятить его искусству.

♈ Овен

Удача буквально следует за вами по пятам. Чтобы не упустить ее, стоит внимательнее отнестись к планированию и постановке целей. Тем, кто связал свою жизнь с бизнесом или финансами, звезды советуют забыть про страхи и начать рисковать. Так вы сможете хорошо подзаработать.

Космический совет: забудьте про свои страхи.

♉ Телец

Вам не помешает обратиться за помощью к логике и здравому смыслу. Витать в облаках — приятное занятие. Но вам стоит разобраться с проблемами, которые скопились на работе и дома. Уделите больше времени рутине и быту. Вам давно пора навести везде порядок.

Космический совет: разберитесь с накопившимися домашними делами.

♊ Близнецы

У Вселенной на вас большие планы. Вам стоит подготовиться к решительным действиям. Сегодня удача на вашей стороне. Вас ждет успех буквально во всех делах. Но будьте осторожны. На победу есть всего один шанс. Провалив одно дело — вы рискуете испортить и остальные. Поэтому прежде чем совершить рывок, разработайте безопасный план действий.

Космический совет: подготовьтесь к решительным действиям.

♋ Рак

Вы как никогда ощущаете желания достичь финансовой стабильности. Возможно, до этого вы работали только для души. Но теперь появилась потребность в комфорте и роскоши. Попробуйте взглянуть на проблему под другим углом. Если вы никак не можете подняться выше по карьерной лестнице, всегда есть возможность сменить работу.

Космический совет: сосредоточьтесь на деньгах и новых способах заработка.

♌ Лев

Сегодня окружающие попытаются помешать вам заниматься тем, к чему лежит душа. Коллеги будут просить подсказки, а родные могут потребовать внимания и помощи в решении бытовых задач. Помните, лучший способ оставаться счастливым в суете постоянных рутинных дел — не забывать об исполнении своих желаний.

Космический совет: займитесь исполнением своих желаний.

♍ Дева

Сейчас вы плывете против течения и это сильно усложняет вашу жизнь. Вселенная давно кричит, что пора обратите внимание на ее знаки. Все, что вам сейчас необходимо — спокойствие и легкость. Они лучшие помощники в тяжелой борьбе с неудачами и неурядицами.

Космический совет: обратите внимание на знаки Вселенной.

♎ Весы

Чтобы добиться успеха в одночасье, нужна целая жизнь. Вдумайтесь в эту истину, Весы. Сегодня вы получите шанс изменить свою Судьбу. Сделайте выбор, соответствующий вашему предназначению, и смело шагните в будущее. Это будет нелегко. Но вы готовы принести необходимые жертвы, чтобы добиться грандиозного успеха.

Космический совет: пришло время изменить свою судьбу.

♏ Скорпион

Сегодня вы почувствуете энергию новолуния — посейте в этот день семена, которые обеспечат вам желаемый «урожай» в будущем. Вам предстоит долгий путь, но с чего-то начать все равно нужно! Помните, что источником идеи, которые приходят к вам в голову, является Вселенная. Поэтому запишите каждую из них, ведь со временем они могут привести к чему-то грандиозному.

Космический совет: прислушайтесь к себе: вас может посетить гениальная идея.

♐ Стрелец

Писательница Ронда Брин подчеркивала: «Закон притяжения гласит, что подобное притягивает подобное. Когда вы думаете о своем желании, закон „намагнитит“ людей, обстоятельства и события так, чтобы притянуть их к вам». Есть над чем поразмыслить, Стрельцы. Сегодня звезды рекомендуют вам переключить внимание с недостатка на изобилие. Да, в данный момент вы сталкиваетесь со многими проблемами — в первую очередь финансовыми. Однако это не значит, что нужно зациклиться на данных трудностях. Изменив свой настрой, вы сможете перевернуть всю свою жизнь.

Космический совет: настройтесь на позитивный лад, хватит грустить.

♑ Козерог

Иногда план срабатывает до конца, а иногда все начинает идти не так в самом начале. Так бывает, это неотъемлемая часть жизни. Поэтому примите происходящее как полезный урок от Вселенной. Главное — не отчаивайтесь. Найдите в себе силы двигаться вперед, чтобы совершить необходимый вам сдвиг.

Космический совет: извлеките урок из своего поражения.

♒ Водолей

Новолуние принесет вам ясность, Водолеи. Вы обретете уверенность в выбранном пути и решениях, которые вам нужно принять, чтобы исполнить свою мечту. Иногда это означает сказать «нет!» неприятным вам людям. Некоторые из вас, возможно, думают о переезде по личным или профессиональным причинам. Доверьтесь своим чувствам при принятии решения.

Космический совет: прислушайтесь к своим чувствам, когда будете принимать важное решение.

♊ Рыбы

Энергия новолуния заставляет вас чувствовать себя оптимистичнее, чем когда-либо прежде. Вы знаете, что пришло время оставить прошлое позади. Вы знаете, что пришло время сделать прыжок веры и сказать «да» неизвестному. Некоторые из вас могут решиться на смену оседлой жизни на кочевую. Поверьте, Вселенная с вами. Она поможет вам осуществить самые смелые мечты.

Космический совет: настало время совершить прыжок веры.

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