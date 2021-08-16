«Путь к половому бессилию»: почему интернет-знакомства опасны для мужчин

Рита Цветкова
Эксклюзив 20 414

Писатель и коуч Павел Раков объяснил выбор «легкого пути» при знакомстве с женщиной в сети и описал риски такого способа искать спутницу жизни.

Фото, видео: depositphotos / zurijeta; 5-tv.ru

Писатель, коуч и телеведущий Павел Раков заявил, что нарастающая популярность интернет-знакомств может привести мужчин к деградации и половому бессилию. Не сразу, конечно, но тенденция уже наметилась пугающая, считает эксперт.

Почему мужчины не хотят завоевывать женщин? Почему они перестали выходить в свет и знакомиться с красавицами лично? Почему им интереснее искать спутницу жизни в сети, а не в социуме? На все эти вопросы ответ один — выбирают легкий путь!

«В интернете знакомиться проще, и мужчина выбирает путь наименьшего сопротивления — не нужно выходить из зоны комфорта. Страх отказа влияет на самооценку, а при интернет-знакомствах отказ воспринимается на порядок проще и легче», — пояснил Раков.

В сети одному соискателю доступно бесчисленное количество аккаунтов возможных партнерш. Выбор сделать легко, причем есть даже возможность узнать личную информацию о девушке еще до того, как с ней заговоришь. Не нужно искать общие интересы, в ее профиле им посвящен целый раздел.

«За один день можно познакомиться с тысячами женщин, что невозможно в реальной жизни. Простота и легкость в общении: не надо тратить деньги на метро, на такси, билеты, кофе, коктейли и так далее, поджидать, пока появится интересная девушка, чтобы потом пытаться с ней познакомиться. Не надо напрягать мозги: можно рассылать одно и то же сообщение с заранее приготовленной красивой яркой фразой, чтобы обольстить девушку», — заметил эксперт.

Одним из плюсов интернет-общения также является возможность подумать, прежде чем отвечать на сообщение. Не приходит умная мысль в голову — пишешь, что соседи затопили, нужно бежать… И отвечаешь тогда, когда хорошая реплика будет готова.

«Есть время на подготовку, значит, больше шансов произвести яркое первое впечатление на женщину, так думают многие мужчины. А если не знаешь, как ответить, проще пропасть. Если совсем не нравится девушка — просто не отвечаешь и все. Легко скрыть свои реальные минусы — неуверенность, неопрятность и так далее», — говорит Раков.

По словам коуча, если мужчина, как представитель сильного пола, не приложил усилий для завоевания женского внимания, он не будет ценить эти отношения и в дальнейшем. Ведь спутница легко ему досталась. Если не понравится жить с ней — без проблем можно будет найти другую, считают многие любители интернет-знакомств.

«Мужчина расслабляется и не развивается, теряет мужские качества и даже тестостерон. А это прямой путь к деградации и мужскому половому бессилию. Очень важно научиться производить впечатление не только в сети, но и в реальной жизни», — настаивает Раков.

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