🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 февраля, растущая Луна в знаке Рыбы дает зеленый свет некоторым знакам зодиака для завязки романтических отношений. Другие испытают чувство внутреннего спокойствия и гармонии.

♈ Овен

Вы находитесь на том отрезке пути, где у вас есть все инструменты и средства для достижения цели. И успех вашего предприятия зависит только от того, сумеете ли вы взять их и использовать по назначению. Соберитесь, Овен, вспомните о своих достоинствах: аналитический ум, интуиция, целеустремленность. Поверьте в свои силы и помните — Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: у вас есть все для достижения цели.

♉ Телец

Вы замерли перед принятием важного решения. И вы колеблетесь: руководствоваться исключительно доводами разума или прислушаться к велению сердца. Найдите баланс, Телец. Раньше это вам удавалось, так почему этот раз должен стать исключением? Не бойтесь и помните, ваши добрые дела будут зачтены вам Небесной канцелярией.

Космический совет: вам удастся найти баланс.

♊ Близнецы

Ваш потенциал безграничен. Вы полны энергии и сил, чтобы вершить великие дела. Не стоит тратить их на мелочи, задумайтесь, какую глобальную цель поставили перед собой, но потом забыли про нее. Сейчас самый подходящий момент вернуться к ней. Награда за вашу смелость не заставит себя долго ждать.

Космический совет: вершите великие дела.

♋ Рак

Вы прикладываете немало сил, чтобы освоить новый навык. И преуспеваете в этом! Однако, чтобы стать асом, вам нужно соблюдать все правила. Не пренебрегайте советами наставника, но и не следуйте им слепо. Вы знаете, во всем хороша гармония. Это же правило касается баланса между трудом и отдыхом. Дайте себе передышку, вы ее заслужили.

Космический совет: вы заслужили передышку.

♌ Лев

Вы научились приглушать эмоции и жить рационально. Но вы — человек, и испытывать чувства — это нормально. Вспомните о своей природе, прислушайтесь к своему сердцу. В нем много страхов, но есть место и любви. Не позволяйте страхам затмить собой все остальное! Остановитесь ненадолго, чтобы понять, чего вы хотите на самом деле.

Космический совет: время определяться с желаниями.

♍ Дева

В последнее время вы учитесь заботиться о себе. Окружайте себя людьми, с которыми вам хорошо, и отдаляйтесь от тех, кто выводит вас из равновесия. Вы — молодец, и скоро ваши усилия по достижению внутренней гармонии будут вознаграждены. Есть вероятность, что вскоре в вашей жизни появится человек, с которым будет легко найти общий язык и который сможет поддержать вас.

Космический совет: продолжайте выстраивать гармонию внутри себя.

♎ Весы

В ваших отношениях в последнее время не хватает страсти. Спокойствие, только спокойствие! В эти выходные между вами и вашим партнером снова проскочит искра, способная распалить костер былых чувств. Не упустите момент, будьте наготове.

Космический совет: будьте готовы к романтическим приключениям.

♏ Скорпион

Вы потратили слишком много сил и времени на то, чтобы ваша работа стала местом, куда приятно приходить. Но любой ресурс конечен, Скорпион. Дайте себе выдохнуть, чтобы в этот райский уголок, созданный вами, было кому идти. Кто как не вы заслужил отпуск? После него оценить плоды своих усилий будет гораздо легче и приятнее. Поверьте, коллеги вас поймут.

Космический совет: пора в отпуск.

♐ Стрелец

Перестань играть со своим сердцем, Стрелец. Перестаньте ломать голову над тем, чего вы действительно хотите. Отпустите все доводы «за» и «против». Решение придет само, как только вы прекратите искать его в каждом углу. Подбросьте монетку и помните: правильный ответ приходит в момент, когда она в воздухе.

Космический совет: перестаньте играть со своим сердцем.

♑ Козерог

Легко быть щедрым, когда ты богат. Отдавать — приятно, но вспомните, всегда ли вам легко принимать дары? Не требуйте от того, кого облагодетельствовали, чрезмерной радости. Принять подарок от того, кто сильнее тебя, трудно. Будьте милосердным и толерантным, оставайтесь открытым, и это принесет вам желанное спокойствие.

Космический совет: не требуйте благодарности.

♒ Водолей

В последнее время вы часто потакали своим порокам и недостаткам. Пора взять себя в руки, Водолей. У вас уже достаточно энергии, чтобы работать в полную силу. Не увиливайте от дел, и их поток увлечет вас и закружит в вихре новых идей и проектов. Ваш вклад в общее дело вернется сторицей.

Космический совет: пора работать в полную силу.

♊ Рыбы

На горизонте для вас замаячила новая любовь. Не бойтесь чувств, отдайтесь им целиком. Да, красивая сказка не всегда заканчивается хэппи-эндом, всегда есть риск, что самая прочная конструкция может сломаться. Но вам стоит довериться своему сердцу, оно вас не обманет. Вперед!

Космический совет: пустите любовь в свою жизнь.

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