Когда и зачем нужно удалять зубы мудрости — интервью стоматолога

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Екатерина Бородина
Эксклюзив 1 240

Мердан Джумаев рассказал, при каких случаях рекомендует пациентам избавиться от «восьерок».

Фото, видео: depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Вопреки красивому названию зубы мудрости могут принести человеку много дискомфорта, сильные головные боли и изменить прикус нижней челюсти. В связи с этим многим пациентам врачи рекомендуют избавиться от отравляющих жизнь «восьмерок». В эксклюзивном интервью 5-tv.ru стоматолог-хирург Мердан Джумаев подробно объяснил, что такое на самом деле зубы мудрости и зачем их удаляют.

По словам эксперта, зубы мудрости называются так в народе, потому что их прорезывание у человека происходит во взрослом возрасте, в период с 18 до 25 лет. Врачи-стоматологи между собой обозначают эти зубы как «восьмерки», потому что согласно зубной формуле они находятся под восьмым номером. Как отметил специалист, зубы мудрости достались нам в наследство от homo sapiens.

«Я считаю, что зубы мудрости — рудиментарный орган, как наше внешнее ухо и ногти — сейчас они не выполняют никаких функций. Зубы-восьмерки были нужны первобытным людям, чтобы пережевывать мясо. Сейчас же мы кушаем вареное, пареное и то, что прошло термообработку, поэтому нам не требуются восьмые зубы», — пояснил Мердан Джумаев.

Он добавил, что в медицинском опыте часто встречаются случаи, когда «восьмерки» растут неправильно или являются местом распространения кариеса. Все это является показанием к удалению зубов мудрости.

«На своей практике я чаще всего встречался с тем, что зубы мудрости растут криво: в щеку, либо в зуб, либо боком. Это доставляет дискомфорт пациенту, люди не вычищают их, на них появляется кариес, либо они начинают болеть при прорезывании, и эта боль передается на всю голову. Поэтому я рекомендую своим пациентам в плановом порядке удалять эти зубы», — подчеркнул стоматолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие заболевания могут стать причиной проблем с зубами.

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