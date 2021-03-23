Славянский гороскоп: какое вы тотемное животное по году рождения?

Рассказать о характере человека может не только знак его зодиака, но и год, в который он появился на свет. В Древней Руси считали, что каждому на этой земле помогает некое тотемное животное, в год которого он рожден. Подробно о том, какие звери оказывают покровительство людям, пишет в Instagram Astroprognostic.

Темный Лось

Это животное опекает людей, рожденных в 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 годах. Лось — лидер и первопроходец. Он обладает твердым характером, силой воли, гордостью и напором в действиях. Люди, рожденные в год этого животного, часто опережают свое время и не находят понимания в обществе.

Жалящий Шершень

Он в ответе за тех, кто появился на свет в 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 годах. Такие люди часто бывают шумны, активны, но слишком суетливы. Им свойственно трудолюбие, целеустремленность, и они нередко идут напролом. Если невовремя встать у них на пути, могут больно ужалить.

Притаившийся Волк

Этот зверь оберегает рожденных в 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 годах. Он — сильный, ловкий, грациозный. Ему свойственно чувство доброты и справедливости, но он не умеет долго ждать. Такие люди часто бывают склонны к одиночеству, хотя не заметить их в компании невозможно.

Огненная Белка

Она является тотемным животным рожденных в 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011 годах. Ловкая и проворная, она как никто умеет позаботиться о собственной выгоде. Ради достижения цели пойдет на все и умеет легко найти выход из затруднительного положения. Белок отличает ум, изворотливость и игривость.

Жемчужная Щука

Покровительствует людям, появившимся на свет в 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 годах. Символизирует собой ум и мудрость. Людям с таким тотемом свойственно стремление жить по всем канонам. Они консервативны во взглядах, любят давать советы. Умеют брать верх над эмоциями и руководствоваться разумом при принятии важного решения.

Бородатая Жаба

Оказывает помощь тем, кто рожден в 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013 годах. Жабы чистоплотны, очень любят наводить уют в доме. Из них получаются самые радивые и хлебосольные хозяева. Им свойственна общительность, поэтому в их «болоте» нередко собирается много гостей.

Дикий Вепрь

Этот зверь отвечает за рожденных в 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 годах. Он суров, бесстрашен и непоколебим. За то, что ему дорого, готов идти до конца, но малоинтересную добычу отдаст, не раздумывая. Иногда ему необходим толчок, чтобы набрать разгон, зато если уж наберет, не остановится ни перед каким препятствием.

Белый Филин

Покровитель тех, кто осчастливил мир своим появлением в 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015 годы. Филин — существо со стопроцентной интуицией, некоторым свойственны даже экстрасенсорные способности. Ведут затворнический образ жизни, нелюдимы, доверяют очень узкому кругу людей.

Шипящая Змея

Оберегает тех, кто родился в 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 годах. Люди этого тотема живут в гармонии с собой и миром, обладают философским складом ума. Им свойственна бережливость, трудолюбие и немногословность. Умеют приспосабливаться, «сбрасывая кожу» в нужных обстоятельствах. Гармонично влияют на свое окружение.

Крадущийся Лис

Этот зверь в ответе за рожденных в 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 годах. Хитер, коварен, умеет плести интриги. Для своей выгоды может и приврать, легко ведет игру, имея всегда козырь в рукаве. На пути у такого лучше не становиться.

Свернувшийся Еж

Тотемное животное для тех, кто родился в 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 годах. Ежи — верные друзья и надежные партнеры. Иногда бывают излишне шумны и суетливы, но в целом действуют рационально. Им свойственно быть «колючими», но это лишь из-за того, что внутри они очень ранимы.

Парящий орел

Бережет рожденных в 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019 годах. Свободолюбивый и гордый, любит находиться над ситуацией, быть ее хозяином. Великодушен, не откажет в помощи и покровительстве слабым. Очень развито чувство справедливости, умеет рассудить по уму и вынести приговор тому, кто виноват.

Прядущий Паук

Тотем для рожденных в 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 годах. Отличный хранитель домашнего очага и традиций. Однако попасть в его сети опасно. Любит собирать вокруг себя людей разных характеров и слоев общества и наблюдать, как они будут уживаться.

Кричащий Петух

Покровительствует тем, кто рожден в 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021 годах. Люди этого тотема обожают быть в центре внимания, для них нет ничего страшнее, чем остаться в безвестности. За право быть первым готовы бороться насмерть. Обладают резкостью характера, амбициями и смелостью.

Златорогий Бык

Окружает заботой рожденных в 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022 годах. Обладает ясным умом, добротой и яростью. То есть в обычной жизни Бык спокоен и настроен благодушно, но лучше его не дразнить. Если будут задеты его интересы, сотрет противника в порошок.

Огнегривый конь

Это животное отвечает за рожденных в 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023 годах. Активный и полный энергии, конь не может сидеть на одном месте. Любит путешествия, спорт. Обладает трудолюбием и обаянием.

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