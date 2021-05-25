Семьянин или одиночка: Как по дате рождения узнать, что ждет в любви

Нумеролог Валерия Невлер рассказала 5-tv.ru, как, по ее мнению, дата рождения может повлиять на перспективы человека в личной жизни. По словам эксперта, каждому дню появления на свет соответствует так называемая нумерологическая матрица, по-другому «Квадрат Пифагора». Рассчитать эти коэффициенты предлагает множество специализированных сайтов: нужно просто ввести дату своего рождения, и алгоритм выдаст соответствующие показатели.

Тем, кто хочет знать, какие риски его ждут в отношениях с возлюбленным, нужно обратить внимание на сектор «Семья».

Длительное ожидание

«Если вы видите коэффициенты в своем секторе „Семья“ от 0 до 3, это говорит, что в вас работает программа сниженной инициативности. Вы предпочитаете в большей степени ждать, что будет какая-то активность со стороны партнера и все сложится наилучшим для вас образом», — отмечает Невлер.

По мнению эксперта, минус этого результата заключается в возможности так и не дождаться своего принца на белом коне. Для его появления все же нужно создавать определенные условия — предоставлять ухажерам поле для деятельности. Плюс тоже имеется: очень часто рядом с такими женщинами появляются очень инициативные и энергичные мужчины.

Частая смена партнеров

«Если вы видите в своем секторе «Семья» коэффициент 2, это говорит о том, что в вашем случае очень часто может работать или проявлять себя программа разрыва отношений. Это значит, что, когда заходит речь о выяснении отношений, первая мысль, которая приходит вам в голову: «Ну, мне пора!» — говорит Валерия.

С одной стороны, люди с таким результатом в «Квадрате Пифагора» остаются одни по собственной вине: стоило однажды поговорить с человеком, выяснить отношения и дать ему шанс измениться — и счастливый брак не за горами. С другой стороны, умение решительно уходить может быть спасительным, если речь идет о токсичных и разного рода болезненных отношениях. «Двойки» переживают расставания значительно легче других.

Долгосрочные отношения

«Сектор „Семья“ 4 и 5 — это стандарт. Это тот коэффициент, который, так или иначе, будет помогать своему хозяину сохранять отношения. Плюс этого коэффициента в том, что он способен находить ресурсы для прощения, принятия, понимания. Минус в том, что хозяева этого сектора расслабляют своих партнеров и в большей степени перекладывают ответственность за отношения на свои плечи», — предупреждает Невлер.

Обречены на одиночество

Человек с высоким показателем отношения к семейным ценностям, как ни странно, с трудом строит собственную семью. Причина проста — с ним невозможно ужиться! Только подобные личности со схожими взглядами на жизнь могут составить ему (или ей) пару.

«Коэффициент сектора „Семья“ от 5 и выше — это коэффициент перфекционистов. Очень часто такие люди будут искать идеал, и может случиться так, что этот идеал так и не будет найден. Но если они позволяют какому-то человеку быть рядом с ними, то они так или иначе будут стремиться его исправить и „дотянуть“ до какого-то совершенства», — поясняет нумеролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал что Валерия Невлер рассчитала согласно законам нумерологии, как сложится судьба внучки певицы Валерии. Девочка по имени Селин родилась у младшего сына артистки Арсения Шульгина и его жены Лианы 1 января 2021 года.