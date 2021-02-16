Как вычислить детей «индиго»? — комментарий астропсихолога

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Егор Измалкин
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Астрологи уверены, что особенные дети начали рождаться в конце XX века из-за парада планет, который длился 16 лет.

Как вычислить детей «индиго»? — комментарий астропсихолога

Фото: www.globallookpress / uwe umstätter

Детей «индиго», которые отличаются гениальным умом и гиперчувствительностью, а порой и абсолютной неуправляемостью, можно вычислить среди сверстников. Астропсихолог Наталья Гарифова рассказала, что для этого следует обратить внимание на дату рождения и особенности поведения чада.

Дело в том, что в начале 80-х годов XX века на небе был сформирован парад планет и он держался 16 лет, после чего, считают астрологи, на Земле и стали появляться особенные дети.

«Дети „индиго“ — это люди другого качества. Они приходят в наш мир для того, чтобы его изменить. Астропсихология не только эзотерически подходит к изучению поведения таких детей, но и позволяет глубоко взглянуть на духовную составляющую вопроса», — заявила специалист cheltv.ru.

Их разделяют на три группы: дети-экстрим, дети-учителя и дети-посвященные.

Дети первого типа рождались и продолжают рождаться тремя волнами: с ноября 1983 года по 1995, затем с 1995 по 2008 год, и с 2008 будут появляться до 2024 года. В них сложно усмирить «разрушительное» поведение, им незнаком страх, они испытывают мир на прочность, любят опасный спорт и страшные компьютерные игры. Родителям следует научиться направлять эту энергию во благо. Категории дети-учителя покровительствует Плутон.

Позже начало появляться еще одно поколение детей «индиго» — учителя. Они хранители знаний, которые накопило человечество. Годы рождения таких детей: с 1984 по 1998 и с 1998 по 2026. Этот тип имеет тонкое духовное развитие. Такие дети очень много времени уделяют поиску смысла жизни. Они глубоко сочувствуют живым существам и болезненно реагируют на жестокость. Учителя «индиго» находятся под управлением планеты Нептун.

С декабря 1988 года по апрель 2003 года появлялись «индиго» посвященные. Следующая волна была с 2003 года по 2010-й. Им становятся понятны любые тайны, на них снисходит озарение. Посвященным интересен технический рывок вперед в космической, компьютерной, авиационной и радиотехнической отраслях. Их планета — Уран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие имена подойдут детям, рожденным в 2021 году?

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