«Поколение одиночек»: почему многие рожденные в 80-х так и не построили семью

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 708

Пока современная молодежь успешно социализируется в реальной жизни, а нынешние пенсионеры осваивают Instagram, люди 30–40 лет переживают о том, что до сих пор не создали семью.

«Поколение одиночек»: почему многие рожденные в 80-х так и не построили семью

Фото: Depositphotos / tipchai; Вконтакте @bredikhinav;Instagram @pavel_rakov_; 5-tv.ru

Миллениалы — это поколение людей, которые родились в 80-х годах. По иронии судьбы, именно их считают самыми одинокими. Причем такого мнения придерживают не только обыватели или счастливые семьянины. 5-tv.ru пообщался с тремя экспертами из разных областей. Они рассказали, почему же многие из тех, кто близок к 40-летию, до сих пор не побывали в ЗАГСе.

Политолог: «Ломка поколения»

Так политолог Антон Бредихин объяснил, с какими изменениями в обществе могут быть связаны нежелание или не способность миллениалов создавать семьи.

«Здесь позиция интересная с точки зрения изменения психологии нашего общества. Центральным местом конечно же стал распад Советского Союза. Он отразился на поколении 80-х более чем серьезно. После него последовал целый ряд военных конфликтов: чеченская камапния, первая и вторая. И здесь мы видим, что как-раз происходила ломка поколения. Ввиду того, что у нас сначала изменилась система идеологическая, нужно было перестраиваться, искать новые форматы для жизни, для самореализации. Для многих именно эта развилка послужила тем, что сейчас у них кризис. Кризис того, что многие семьи уже тогда не то что не складывались. Они уже изначально имели какие-то бомбы замедленного действия», — пояснил политолог.

Такое количество 40-летних одиночек говорит о том, что люди выбирали карьеру и образование вместо семьи и детей. По словам эксперта, эта тенденция уже давно стала общемировой. Такие кризисы случались и в других странах. Именно поэтому за рубежом поздние брак и беременность — совершенно нормальное явление.

Психолог: «Одиночки в хорошем смысле»

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе тоже уверена, что люди, которым сейчас от 32 до 39 лет, остаются одиноки потому, что семья — не самая главная ценность в их жизни.

«Поколение 80-х действительно не очень настроено на создание брака, на ответственность за детей, за семью. Раньше роль семьи выполняла определенную функцию: было легче выжить. Поколение 80-х — одно из первых поколений, которое оказалось на переходе с советских устоев к более свободным», — заявила эксперт.

По словам психолога, у людей пропала потребность создавать семью, вести общее хозяйство и воспитывать детей для того, чтобы выжить.

«У людей появились новые перспективы. У них появились мотив и потребность к саморазвитию, к профессиональному росту. Очень много кандидатских и докторских диссертаций эти люди защитили», — отметила Ольга Коротина-Гессе.

Эксперт добавила, что поколение 80-х условно можно назвать одиночками, но в хорошем смысле. Эти люди могут отвечать за свою жизнь и вступать в брак не потому что «надо», а потому что они готовы к этому шагу.

Семейный коуч: «Привычка одинокого человека»

По мнению писателя и коуча Павла Ракова, одиночество женщин, появившихся на свет в 80-х годах, связано с двумя основными причинами.

«Только 25% женщин из поколения 80-х имеют полноценную семью. Почему 75% этих, во многом интересных, девушек никогда не построят полноценные отношения? На это есть две основные причины. Родителям девочек поколения 80-х было некогда показывать правильный пример. И воспитывать своих детей в любви. Это были тяжелые 90-е. Тогда основная задача семьи была –выжить. Прокормить своих детей. И поэтому было не до чувств», — заявил коуч.

Вторая причина, по его словам, заключается в информационной войне, которую тогда вели против всех советских стран.

«Цель — развалить экономику, развалить государство и развалить институт семьи с целью уменьшения деторождаемости, чтобы людей в государстве стало меньше. Девочкам внедряли мысли про феминизм, личные интересы и карьеру», — сказал Павел Раков.

Он добавил, что институт семьи в 80-х и 90-х годах уходил на второй план. По словам коуча, неважно, построили ли те девушки карьеру или нет: у них сформировалась привычка одинокого человека, который думает только о своих выгодах.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт объяснил, почему интернет-знакомства опасны для мужчин.

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