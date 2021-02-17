В начале новых отношений обе стороны стараются произвести на партнера хорошее впечатление. Некоторые даже подстраиваются под интересы второго, а в итоге остаются недовольны, что их мнение не берут в расчет.

Сексолог Алия Королева рассказала 5-tv.ru, как нужно вести себя с новым возлюбленным. Она пояснила, что можно и нельзя говорить, и какие привычки могут привести к проблемам или разрыву.

О чем нужно разговаривать

Стремление понравиться новому избраннику, произвести на него впечатление, доказать совместимость — естественное желание. Но нельзя при этом забывать, что тогда у второй половинки может сформироваться ложный образ партнера.

Чтобы этого не произошло, нужно наладить коммуникацию друг с другом.

«Каждый из нас уникален, у каждого есть набор того, что нравится или нет. У каждого есть свой набор привычек, пристрастий, то, что мы не любим или ненавидим. Для того, чтобы друг друга понимать и сблизиться — особенно на самом начальном этапе отношений, это нужно все проговаривать», — рассказала Королева.

Все просто — партнер не умеет читать ваши мысли. А значит, тайные желания и надежды может просто не угадать. И в итоге сделает или подарит что-то «не то».

«Естественно, вы будете недовольны, но кто в этом виноват? Он же не виноват, он не обладает экстрасенсорными способностями. Получается, вина-то ваша, что вы не рассказали. Эта аналогия затрагивает все сферы жизни — бытовая, рабочая, сексуальная. Если вы не скажете, человек не догадается», — объяснила сексолог.

Если в обычной беседе темы своих желаний и чаяний поднимать неудобно, Алия Королева посоветовала ввести в привычку «вечера откровений» и «вечера ненависти». Там можно рассказать все, что вы любите или терпеть не можете, признаться в секрете или раскрыть свое сердце.

«Говорите о том, что вам нравится. О ваших мечтах, планах, стремлениях, ожиданиях — и о ваших ожиданиях от партнера», — посоветовала она.

Какие темы затрагивать нельзя

Табу в отношениях является критика и осуждение выбора своего партнера. Алия Королева объяснила, что это никогда не заканчивается хорошо.

Также не стоит при возлюбленном даже просто обсуждать его интересы, хобби, увлечения, товарищей. Выслушать можно, а вот лезть с нежеланными советами точно нельзя.

«Если вас не устраивает его выбор, то вы не считаетесь с ним и не проявляете к нему уважение», — сказала сексолог.

Полный запрет

Есть еще одна сложная тема, на которую непросто общаться, особенно с новым партнером. Речь идет о прошлых отношениях и бывших возлюбленных.

Многим кажется, что их не стоит даже вспоминать. Однако Королева убеждена, что даже неудачные романы нужно считать полезным жизненным опытом.

«В первую очередь, вы должны с уважением относиться к бывшим — своим и своего партнерам. Учитывая, что мы растем в этих отношениях, того партнера, который у вас сейчас есть, вы имеете благодаря его и своим прошлым отношениям», — пояснила она.

В целом говорить о прошлых увлечениях можно. Однако не надо рассказывать, как хорошо или плохо вам было с другим человеком. Критика лишь покажет, что вы сами сделали неудачный выбор в жизни. А вот похвала может вызвать обиду у нового возлюбленного.

«Если вы хотите, чтобы в отношениях не было никакой ревности по отношению к бывшим, вы должны вселить в него ощущение, что вы — лучшее, что было в его жизни. Если вы это сделаете, то любые разговоры о бывших будут терять свою эмоциональную окраску или напряженность. Это просто было», — резюмировала Королева.

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