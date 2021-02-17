🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 февраля, растущая Луна в Тельце способствует материальной стабильности. Сделки с недвижимостью и вложения средств будут удачными. Однако есть в этот день особое желание полениться. Можно позволить себе отдохнуть и расслабиться, когда все дела будут выполнены.

♈ Овен

У всех есть представление о своих внутренних силах и возможностях. Но что, если это вы сами установили себе слишком низку. планку, Овны? Быть может, нужно освободиться от рамок, позволить себе мечтать, начать действовать и менять собственную жизнь? Если вы останетесь на месте, то навредите лишь самим себе.

Космический совет: не саботируйте собственное будущее.

♉ Телец

Волшебство так и будет витать вокруг вас в течение всего дня, Тельцы. Вам будет улыбаться удача, все задуманное — получаться, есть шанс на приятную встречу или исполнение давней мечты. Не нужно воспринимать происходящее, как данность. Составьте список того, за что вы благодарны судьбе, чтобы сообщить ей о своем понимании.

Космический совет: вам сегодня повезет.

♊ Близнецы

Безоговорочная любовь — это готовность смириться с недостатками своей второй половины, принять партнера таким, какой он есть. Если у вас еще это не получилось, попробуйте, Близнецы. Вы удивитесь, что мелкие несовершенства избранника могут сделать его или ее только привлекательнее в ваших глазах.

Космический совет: примите своего партнера с его плюсами и минусами.

♋ Рак

На пути к желанной цели порой случаются неудачи. Иногда приходится отступать на несколько шагов назад, прежде чем сделать один шаг вперед. Но не останавливайтесь сейчас, Раки, у вас все получится. Просто нужно подождать еще немного дольше и применить чуть больше усилий.

Космический совет: продолжайте, у вас все получится.

♌ Лев

Вселенная просит Львов стать терпимее. Принять чужие недостатки и несовершенства, перестать остро реагировать на выпады в свой адрес. Попробуйте несколько раз ответить милосердием и улыбкой на чужую агрессию. Окружающие часто ведут себя так, как те, с кем они общаются. Если вы обоюдно перестанете ждать друг от друга подвоха, качество жизни станет куда выше.

Космический совет: постарайтесь стать терпимее к окружающим.

♍ Дева

Судьба готовит Девам встречу с потенциальным возлюбленным. Причем это будет человек, который не боится открыто говорить о своих чувствах, вслух оценивать ваши достоинства и шептать о любви. Действительно качественное изменение позволит забыть неудачные прошлые романы, вдохновит на творчество и заметно улучшит ваше настроение.

Космический совет: вас ждет новая любовь.

♎ Весы

Нельзя постоянно ставить перед собой слишком сложные цели, а потом винить себя, если не удалось их достичь. Такое поведение разрушительно влияет на ваше ментальное здоровье, Весы. Вместо этого попробуйте расслабиться и позвольте себе плыть по течению. А Вселенная вытолкнет вас на берег в самое подходящее время.

Космический совет: перестаньте все вокруг контролировать.

♏ Скорпион

Некоторым вещам не суждено существовать вечно. Вам нужно отступить и дать некоторым карточным домикам в своей судьбе разрушиться. Значит, так и было суждено. Значит, вас ждет что-то иное. А что — узнаете уже совсем скоро.

Космический совет: приготовьтесь к изменениям в жизни.

♐ Стрелец

Наступил этап в жизни, когда вы готовы вернуться к учебе и совершенствованию своих навыков, Стрельцы. Это может быть изучение чего-то нового, повышение квалификации или даже преподавание. Стать наставником для коллег — тоже хорошая идея, ведь ваш опыт позволяет делиться знаниями с другими.

Космический совет: подумайте о том, чему стоит поучиться.

♑ Козерог

Отбросьте идеализм, Козероги. Всем порой приходится делать то, о чем они не мечтали, или работать не там, где хотелось. В оплате счетов, содержании семьи и честном труде нет ничего дурного. Гордитесь своей жизнью и не обесценивайте любой опыт.

Космический совет: научитесь смотреть на все с положительной стороны.

♒ Водолей

Есть ли у вас в жизни мечта или идея, которую вы постоянно, год за годом отодвигаете в сторону, Водолеи? Пришло ее время! Подумайте, чего вам действительно хочется, и не откладывайте больше ничего на завтрашний день. Он уже наступил — сегодня.

Космический совет: позвольте себе мечтать.

♊ Рыбы

Никому не дано знать, что случится завтра. Нельзя уберечь себя от всех проблем или переживаний, Рыбы. Просто позвольте событиям в своей жизни случаться, наслаждайтесь хорошими и достойно встречайте сложности. Жить без страха — это очень важно.

Космический совет: доверьтесь своей судьбе.

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