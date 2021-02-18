Договариваться, а не воевать: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какой будет неделя с 22 до 28 февраля 2021 года. По словам эксперта, в этот период для многих представителей зодиакального круга станет максимально важным вопрос достижения ранее поставленных целей. Но в борьбе за свои интересы нужно помнить об окружающих. Хорошо бы, предупреждает Володина, не навязывать свою волю близким и коллегам и воздержаться от «унизительных манипуляций».

Некоторые на будущей неделе смогут объективно увидеть свое положение в паре. Кто-то, считает астролог, переживет болезненное осознание своей зависимости от сильного партнера. Им придется действовать в рамках обстоятельств, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необдуманных решений принимать не стоит. Тем не менее импульс для необходимых перемен будет задан.

«Кто-то с энтузиазмом станет добиваться признания — открыто и честно, не боясь грязной работенки. Некоторые, изучая глубины своей сексуальности, обнаружат, что это крайне занимательная тема. А еще мы все будем сетовать на энергетических вампиров, выжимать все силы для победы», — написала Володина на своей странице в Instagram.

Instagram @vasilisa.volodina

Астролог предупредила, что найти общий язык с окружением будет непросто, но все же главным девизом недели станет: «Договариваться, а не воевать». Дни с 22 по 28 будут особо важными для Тельцов и Водолеев — представителям этих знаков стоит проявить бдительность, чтобы не упустить открывающиеся возможности.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном исследовании компании компании «Delta Системы безопасности». Специалисты выяснили, что ретроградный Меркурий может быть причиной резкого расцвета преступности.