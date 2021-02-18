Оттепель и разрядка: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на март 2021-го

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, что ждет представителей зодиакального круга в марте 2021 года. По словам эксперта, за напряженным февралем, полным событий и поводов для стресса, последует более спокойный месяц.

«Ощущение разрядки — ну, весна всегда радует нас. В этот раз, в этом марте авторами нашего душевного спокойствия, этой самой разрядки, будут планеты, которые перемещаются в знак Рыб. Солнце, Венера и Нептун будут соединяться в Рыбах, а мужские серьезные планеты Юпитер, Сатурн и Марс будут в воздушных знаках. И, таким образом, вот этот напряженный воздушно-земной конфликт … будет уступать место водно-воздушной гармонии, — сказала астролог.

Володина заметила, что в первый весенний месяц многие ощутят необходимость испытывать и проявлять больше нежности, заботы и любви. Острые общественно-политические вопросы и профессиональные планы уступят место по значимости интересу к личной жизни. Женщины при этом будут опираться на эмоции, а не на логику, из-за чего желаемое не всегда будет соответствовать действительному. Мужчинам, которые более тверды в своих решениях, Володина советует быть собранными, чтобы их планы не теряли точности и выверенности и приводили к цели.

«Во второй половине марта Солнце с Венерой выползут в Овен, а Меркурий дойдет до того самого знака Рыб — и обстановка поменяется. Эмоции накалятся, многие почувствуют жар в груди и страстное желание эти эмоции, этот жар выплеснуть на окружающих. Будет хотеться демонстрировать все, что ты чувствуешь, все свои переживания, показать, поделиться ими с миром», — говорит эксперт.

Instagram @vasilisa.volodina

Василиса Володина предупреждает, что в «театрализации» чувств можно зайти слишком далеко, поэтому важно сохранить способность посмотреть на себя со стороны. Если заметите, что перестарались, остановитесь и подумайте, может быть, лучше сойти со сцены и переждать бурю в зрительном зале?

«Самыми действительно напряженными днями месяца будет декада с 18 по 28 марта, и это время, когда Меркурий формирует квадрат к Марсу: Меркурий из Рыб — к Марсу в Близнецах. К сожалению, это время, которое чревато не только конфликтными ситуациями или какими-то досадными недоразумениями, оно может быть и травомоопасным тоже. Поэтому все водители — любых видов транспорта — а также те, кто очень любит острое словцо, должны быть с 18 по 28 марта предельно осторожными», — уверена астролог.

Володина призвала держать себя в руках, потому что лихость в упомянутую декаду едва ли сойдет с рук. Скорее всего, она повлечет неприятные последствия. Представителям всех знаков зодиака эксперт порекомендовала быть готовыми к неожиданным и важным событиям в марте — они могут быть связаны с тем, что уже происходило в мае или ноябре 2020 года.

«Если важные события похожи больше на странные, а не неожиданные, если вы попали в ситуацию неопределенности, зависли, не можете принять значимые для себя решения, вспоминайте о том, что было в конце лета 2020 года», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Василисы Володиной для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 февраля.