Василиса Володина предупредила о последствиях влияния ретроградного Меркурия

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Анастасия Шадская
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Популярный телеастролог убеждена, что последствия этого явления представители всех знаков зодиака будут ощущать еще некоторое время.

Фото, видео: Depositphotos / destinacigdem; Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, как без потерь пережить окончание периода ретроградности Меркурия. Звезда «Давай поженимся» пояснила подписчикам в Instagram, что пока не стоит расслабляться.

Специально для своих поклонников Василиса выложила в сторис видео на эту тему.

«Конец ретроградного Меркурия. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и вернуться к привычному ритму жизни. Но не тут-то было, — сказала Володина. — Мы будем ощущать на себе его влияние еще до середины марта».

Instagram @vasilisa.volodina

Володина пояснила, что полная петля Меркурия занимает почти два месяца. Обратное движение началось в середине января, поэтому его остаточные явления заметны до сих пор. И очень важно следить за своим состоянием все это время.

«Потому что позднее ровно в этом же знаке зодиака — в Водолее — будут ретроградные Юпитер и Сатурн, — пояснила Володина. — И это значит, что какую-то одну конкретную сферу или тему вашей жизни пришло менять».

Для каждого человека речь может идти о своей сфере. 

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз от Василисы Володиной на март 2021 года для всех знаков зодиака.

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