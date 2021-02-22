Короли марта! Володина раскрыла, каким знакам светит успех в первом месяце весны

Первый месяц весны уже близко, и у многих с ним связан целый ворох ожиданий. Однако чтобы не остаться разочарованными, стоит учесть особенности этого непростого периода, когда мир плавно переходит ото сна к бодрствованию. Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Instagram, какие знаки зодиака будут в марте на коне.

Рыбы

Рыбы будут настоящими королями и королевами этого марта — к ним будет стянуто восхищенное внимание. Они прекрасно выглядят, они могут продемонстрировать свои таланты, возможности, профессионализм, показать себя миру во всей красе. Можно сказать, что в марте все Рыбы живут в режиме блогера, когда каждая мельчайшая подробность вашей жизни становится достоянием общественности. Вроде бы, это хорошо, но ситуация для вас нетривиальная, эмоционально сложная. Если вы вдруг что-то хотите утаить или скрыть от глаз общественности, то это будет сделать сложно. Ну, или остается врать.

Водолеи

Мощная группа планет знака Водолей, которая еще не так давно позволяла вам ставить новые цели и идти в их направлении, начинает постепенно рассасываться по другим символам. Это похоже на то, как гости на вечеринке после двух бокалов и пары тостов начинают постепенно разбредаться по углам, но от этого вечер становится только еще более томным. Так и у вас — все уже началось, дело стартовало, но именно март внесет в него важные дополнительные подробности и откроет для вас новые возможности. Пожалуй, неприятным фактом месяца является то, что за все придется платить — готовьте деньги.

Козероги

Вы всегда прощупываете ситуацию, прежде чем пойти в этом направлении, прежде чем окунуться в нее с головой и всегда напрягаетесь там, где нужно сначала расслабиться. В марте эта тактика не будет работать — отдайтесь потоку жизни, не напрягаетесь, не продумывайте заранее, позвольте событиям вести вас за собой. А еще обратите внимание на знакомства месяца, потому что в первой половине марта они будут очень важными, обогащающими вас духовно. Правда случайные знакомства в конце марта могут быть сомнительными — как бы это не были мошенники или те люди, которые посягают на ваш кошелек или какие-то другие ценности и достояния.

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