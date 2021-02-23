Выход из петли ретроградности: Володина назвала удачные даты на ближайшие недели

Популярный астролог Василиса Володина рассказала, когда начнутся положительные сдвиги после долгого властвования ретроградного Меркурия. Звезда «Давай поженимся!» убеждена — ждать осталось недолго. Точными датами она поделилась с подписчиками личной страницы в Instagram.

«Меркурий, наконец, проснулся. Но еще потягивается перед тем, как набрать полноценную скорость. Расскажу, чего ждем в ближайшие три недели в связи с выходом Меркурия из петли ретроградности», — написала Володина.

Ретроградное движение Меркурия закончилось только 21 февраля. Этот период характеризовался всяческими задержками и проволочками — даже там, где проблем обычно не наблюдалось. По мнению Василисы Володиной, «белая» полоса стартует в зависимости от того, когда началась «черная».

«Если вы начали ощущать пробуксовку и задержки в делах в районе 15 января, значит, в ближайшие дни — до 26 февраля — торможение должно закончиться», — привела первый пример астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Володина отметила, что кто-то ощутил на себе не один, а сразу несколько этапов воздействия ретроградности Меркурия. Но и этому скоро придет конец.

«Если что-то важное происходило около 17–18 января, эта же тема могла прозвучать еще раз в 12–15 февраля и окончательного разрешения ситуации стоит ждать с 27 февраля по 3 марта, — написала она. — Если что-то важное происходило около 19–21 января, следующий раз в развитии этого дела должен был прийтись на 9–11 февраля. Ожидайте финала 5–7 марта».

Если проблемы были с 22 по 25 января или же с 5 по 7 февраля, то облечение ситуации Василиса Володина поставила на 9–11 марта. А на 12–14 марта — для всех, что ощутил сбои в обычных процессах с 27 января по 3 февраля.

В ожидании позитивных событий нельзя до конца расслабляться. Василиса Володина недавно объясняла, что последствия влияния ретроградного Меркурия могут проявляться вплоть до конца марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Володина раскрыла, каким знакам зодиака светит успех в первом месяце весны.