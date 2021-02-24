Дела любовные: Володина раскрыла, когда на этой неделе лучше всего идти на свидание

Чтобы устроить идеальное свидание, недостаточно выбрать партнера и место. Очень важно определиться с подходящим для романтики временем. Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Instagram, какой день на этой неделе лучше всего подойдет для свидания со своей половинкой.

«Например, Венера и все подвластные ей дела (любовные свидания, покупки красивостей, успехи в наращивании ресниц и тому подобное) утром в четверг (25 февраля — Прим. ред.) по московскому времени чувствуют себя не очень, а в обеденные часы улучшатся. Потом эти самые дела подарят нам радости до полудня пятницы (26 февраля — Прим. ред.), после чего резко ослабеют и буквально покатятся в тартарары к вечеру того же дня», — написала астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Именно из-за изменчивого поведения Венеры, идеальный промежуток для свиданий, по словам Володиной, — вечер 25 февраля.

Астролог добавила, что на состояние каждой планеты и подвластных ей сфер влияет масса факторов. Например, накануне вечером Луна перешла в терм Венеры, укрепив ее до утра 24 февраля.

«Дальше Луна выходит из водной стихии в огненный Лев — днем тех же суток, и Венера лишается еще части ее поддержки. Пока 25 февраля Венера не усилится за счет вхождения в знак своей экзальтации, а Луна опять же не дойдет до ее терма. Но с утра 26 числа Луна входит в падение Венеры — Деву, а затем и формирует с ней оппозицию — весь ход событий (Луна) не даст нам вечером 26 наслаждаться радостями Венеры», — подытожила Василиса Володина.

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