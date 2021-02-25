Любви не будет! Володина назвала самые опасные для свадьбы даты в 2021 году

Выбор подходящего партнера — не единственная составляющая идеального брака. В преддверии женитьбы важно обращать внимание даже на самые мелкие нюансы, чтобы они впоследствии не разрушили хрупкое счастье.

Одним из таких важных пунктов звездный астролог Василиса Володина считает выбор даты свадьбы. Эксперт отмечает, что огромное количество ранее соблюдаемых традиций сегодня не имеют никакого практического смысла. Ведь с течением времени меняются взгляды людей и устройство мира. Поэтому то, что было хорошо для предков, может нанести непоправимый урон современному поколению.

Жениться запрещается!

По словам Володиной, при выборе даты регистрации брака важно руководствоваться несколькими главными правилами. Первое — никаких свадеб в дни затмений и близким к ним. Объяснить это довольно просто: «танцы» Солнца и Луны в небе способны круто изменить жизнь молодоженов, причем, не в лучшую сторону.

«Это серьезно сокращает жизнь брака: в 3,5 раза чаще приводит к разводу! Затмение всегда приносит неожиданности. И если вы регистрируете брак, будьте готовы, что ваши планы просто сметет. Они станут ничтожны, не реализуются», — констатировала Василиса.

Второе правило — никогда не вступать в брак в потенциально опасные даты. Таких в каждом году немного. Например, в 2021-м всего четыре: 26 мая, 10 июня, 19 ноября и 4 декабря. Энергетика этих дней крайне отрицательна.

Третье правило — избегать регистрации отношений в мае. Как гласит известная поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться». Однако если личный астролог советует определенный день в этом «страшном» месяце, стоит прислушаться к его словам. Вполне возможно, некоторые аспекты очень позитивно отразятся на жизни одной из сотен тысяч пар.

Фазы Луны и Солнца

А вот про фазы Луны, напротив, можно забыть. Володина отмечает, что запрет на женитьбу под «убывающую красавицу» — пережиток прошлого.

«На растущую Луну регистрировали брак, когда жених и невеста не видели друг друга. Сейчас жизнь устроена по-другому, и убывающая Луна не является помехой. Вот на что точно стоит обратить внимание, — это на фазы Солнца и Луны: долой новолуния, полнолуния, четверти. Это даты, которые символизируют конфликт мужского и женского начал», — подчеркнула астролог.

Говоря про новолуние, Василиса отметила, что этот вариант идеален для женщин, которые приветствуют патриархальный уклад. Слияние Солнца и Луны в данном случае символизирует полное подчинение женщины мужчине.

Впрочем, бывают исключения: порой Луна довлеет над Солнцем в новолуние. При таком варианте женщина выходит на первый план, и, если решится на свадьбу, будет обречена «тащить» семью.

Не выгоден для дамы и тот союз, что будет заключен в период нахождения Солнца в Раке, Тельце, Водолее или Весах.

Красивые даты?

Что же касается красивых дат, которые якобы приносят небывалое счастье молодым семьям, на практике эффективность данного метода сводится к нулю.

«Не привязывайтесь к красивым датам! Все они были отвратительными с точки зрения астролога. Делая ставку на красивое число, вы рискуете сильно обмануться. Лучше было бы заполучить хорошие аспекты между Солнцем и Луной — это трины или секстили. Таких дней в месяце обычно четыре-пять. Их можно найти в интернете или обратиться за помощью к астрологу», — объяснила Володина.

Богиня любви

По словам профессионала, огромное значение имеет влияние на брак Венеры — планеты чувств и любви. Если в гороскопе она занимает лидирующие позиции, значит опасаться развода точно не стоит. Если слабые — рассчитывать на долгие и крепкие чувства очень наивно.

В максимально выгодном положении в 2021 году Венера будет находиться в периоды с 25 февраля по 21 марта, с 15 апреля по 8 мая, с 16 августа по 10 сентября.

Слабее всего влияние планеты с 22 марта по 14 апреля, с 22 июля по 15 августа, с 11 сентября по 7 октября.

Нежелательно заключать браки и в периоды, когда Венера ретроградна. Или, говоря иначе, идет по «неправильной» орбите. В 2021-м это время с 19 по 31 декабря.

«Очень много факторов, хорошо бы учесть и то, и это. Конечно, удержать все эти нюансы в голове способен только профессионал. Я советую доверять подбор даты для брака именно астрологам с большим опытом. Настоящая любовь преодолеет все препятствия, но давайте не будем создавать дополнительные на дороге у молодой любви», — заключила Василиса Володина.

Ранее 5-tv.ru назвал идеальные даты для заключения счастливого брака в 2021 году.