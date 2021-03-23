«Билет в один конец»: Суханкина призвала не усыновлять детей, не подумав дважды

Рита Цветкова
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Экс-солистка группы «Мираж» рассказала о сложностях воспитания своих приемных сына и дочери.

«Билет в один конец»: Суханкина призвала не усыновлять детей, не подумав дважды

Фото: Instagram @margarita.sukhankina

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина честно призналась, что воспитывать приемных детей трудно, и призвала родителей дважды подумать, прежде чем решаться на усыновление. Об этом она сообщила в интервью NEWS.ru.

В 2013 году певица стала приемной матерью для трехлетней Валерии и четырехлетнего Сергея. Сейчас повзрослевшие дети учатся в школе, вновь и вновь удивляя знаменитость особенностями подросткового возраста.

Как отметила артистка, ее дочь Валерия — левша. Из-за этого ей бывает непросто на уроках.

«Сознание работало зеркально: двойная работа мозга происходит. Исправляет, если появляются тройки. На днях принесла пятерку. Мы все вместе водили хороводы, потому что были счастливы. Она умничка!» — похвалила приемную дочь певица.

Относительно сына Сергея Суханкина не стала скрывать беспокойства. Она считает, что юноша сдружился с ребятами, которые, мягко говоря, не очень прилежны в учебе. Сын знаменитости учится в классе, где много трудных подростков. Они не стесняются ругаться матом, однажды Сережа пришел домой в рваной одежде.

Instagram @margarita.sukhankina

Испытав на себе, что это такое — растить приемных детей, Маргарита Суханкина посоветовала всем желающим взять под крыло воспитанников детдома серьезно подумать; осознать, какая это большая ответственность.

«Это билет в один конец. Все люди, которые хотят усыновить ребенка, должны это понимать. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характером, болезнями и всеми сложностями», — призвала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маргарита Суханкина ответила на требование основателя «Миража» и автора песен группы Андрея Литягина заплатить ему 12 миллионов рублей за нарушение авторских прав. Продюсер направил бывшей солистке музыкального коллектива официальное письмо с запретом исполнять песни «Миража».

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