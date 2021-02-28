🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 февраля, убывающая Луна в знаке Девы открывает новые возможности для некоторых знаков зодиака. Кому-то следует заняться самоанализом и проработать старые психотравмы. Девам пора избавиться от страха, а Водолеям отпустить обиду.

♈ Овен

Вы пребываете в приподнятом настроении в последние дни. Сегодня вас будет радовать все вокруг — погода, природа, близкие, даже прохожие будут казаться вам добродушно настроенными незнакомцами. Постарайтесь получить как можно больше удовольствия от этого состояния и сохранить такой настрой в будущем. Не стесняйтесь своих порывов поделиться радостью с окружающими. Помните — мир отвечает добром тем, кто для него открыт.

Космический совет: поделитесь своей радостью с миром.

♉ Телец

Сегодня у вас будет удачный день для развития романтических отношений. Пора признаться в чувствах, которые вы испытываете. Не покинет вас Фортуна и в делах, касающихся работы. Вы сможете перейти на новый уровень в профессии. Используйте по максимуму этот день, чтобы разгрести дела, отложенные в долгий ящик.

Космический совет: настало время признаться в любви.

♊ Близнецы

У вас на душе неспокойно. Признайтесь, вы создали слишком много запретов для самого себя. Пришло время избавиться от них и вздохнуть полной грудью. Позвольте жизни увлечь вас и отравляйтесь навстречу приключениям! Не бойтесь, ничего дурного с вами не произойдет.

Космический совет: избавьтесь от внутренних запретов.

♋ Рак

Вы находитесь на верном пути к своей цели. Не меняйте темп, Рак. Поверьте, не стоит перескакивать через несколько ступеней, стремясь скорее одержать победу. У вас есть четкий план, следуйте ему. Лучше понять детали своего замысла может помочь техника визуализации желаний.

Космический совет: придерживайтесь изначального плана.

♌ Лев

Вы создали для себя уютный мир, в котором все работает только по вашим правилам. Это было полезно для душевного равновесия, но теперь пора двигаться вперед. Вам стоит немного встряхнуться и принять правила игры окружающего мира. Не бойтесь выйти за рамки привычного, так вы сможете проявить свою индивидуальность.

Космический совет: пора встряхнуться.

♍ Дева

Страх способен сбить с пути даже самых упорных. Особенно, если те стремятся к высшей цели — научиться любить себя. В последнее время вы сильно продвинулись в этом направлении. Не позволяйте страху перечеркнуть ваши прежние достижения. Поднимите голову и смело ступайте вперед. Помните, у вас есть все для того, чтобы спокойно наблюдать за жизнью, не поддаваясь эмоциям.

Космический совет: отриньте страх.

♎ Весы

Все, что вы делаете, будет иметь какие-то последствия: для вас, для окружающих, для мира, в котором вы живете. Помните об этом, делая очередной шаг. Это бремя ответственности, но вы к нему готовы. Научитесь принимать решения, прислушиваясь и к голосу разума, и к велению сердца. У вас есть для освоения этого искусства все необходимое, Весы.

Космический совет: действуйте осознанно, принимая на себя ответственность за последствия.

♏ Скорпион

Вы достигли определенных успехов в работе, балансируете в отношениях с любимым человеком, и в целом ваша жизнь выглядит удавшейся. Но вас преследует синдром самозванца, и сегодня он будет сильно сбивать вам настрой. Пришло время поработать над проблемами самооценки, Скорпион. Проведите день наедине с собой, прислушайтесь к внутреннему голосу и разберитесь в своих переживаниях. Не отказывайтесь от помощи психолога.

Космический совет: пора повышать самооценку.

♐ Стрелец

Возможно, в последние дни вы сильно рассорились с кем-то из близких. Пора уединиться, Стрелец, и поразмыслить о произошедшем. Вспомните, что у всех нас есть свои триггеры, и это нормально. Если кто-то задел вашу болевую точку, неудивительно, что вы стали себя защищать. Дайте себе время на осознание проблемы, не спешите с действиями.

Космический совет: осознайте суть вашей проблемы.

♑ Козерог

Говорят, трудно сделать первый шаг, но это не про вас, Козерог. Старт уже давно позади, но вы застряли и боитесь идти дальше. Поймайте то чувство, которое вы испытали, только начав свой путь. Уверенность в себе и готовность принять судьбу помогут вам преодолеть трудности. Время двигаться дальше, все получится!

Космический совет: верните себе вдохновение.

♒ Водолей

Вас все больше захватывает чувство обиды. Пора разрешить этот старый спор. Но для этого придется сделать то, чего вы так долго избегали — поговорить с тем, кто вас расстроил. Помните, что порой важно не столько то, что вы говорите, сколько, как вы это делаете. Вызовите обидчика на откровенный разговор. Вы к этому внутренне готовы.

Космический совет: вам нужен откровенный разговор.

♓ Рыбы

Обратите внимание, на что вы тратите свое время и силы. Проанализируйте, все ли эти дела стоят того. Расставьте приоритеты: возможно, от чего-то вам захочется отказаться, а что-то, напротив, вывести на первый план по значимости. Сейчас самый подходящий день для такого анализа.

Космический совет: расставьте приоритеты.

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