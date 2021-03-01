Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 марта

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 1 по 7 марта. По ее словам, Венера в секстиле с Ураном предвещает хорошее время для людей творческих профессий - они «заискрятся креативностью». Кроме того, данное сочетание планет будет склонять все знаки зодиака к экспериментам в любви и одежде.

Instagram @vasilisa.volodina

«Меркурий в тандеме с Юпитером подстегнут скорость мышления, помогут проявить педагогический талант, здравый смысл и общительность, а Марс, переходящий в Близнецы, подарит жажду перемещений и талант торговца», — добавила Володина.

Наконец, по словам астролога, стеллиум из Венеры, Солнца и Нептуна в Рыбах заставит представителей всех знаков зодиака концентрироваться на ощущениях, предчувствиях и снах. Судя по данным предзнаменованиям, неделя ожидается в целом положительной.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, астролог Василиса Володина назвала самые опасные для свадьбы даты в 2021 году.