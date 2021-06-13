ТОП-5 знаков зодиака, которые не против внебрачных связей

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Анастасия Шадская
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Некоторых людей перед желанием «сходить налево» не останавливает даже наличие любящего партнера.

ТОП-5 знаков зодиака, которые не против внебрачных связей

Фото: Depositphotos / stokkete

Верность и взаимное доверие — основа отношений для большинства людей. Но существуют те, кого непреодолимо тянет на сторону. Наличие любящего партнера и обязательств их не останавливает. Астрологи полагают, что виноваты в этом могут быть звезды. Некоторые знаки зодиака больше других склонны к изменам.

Овны

Представители знака Овнов сильные, решительные, самостоятельные и очень страстные. Большинству их них свойственны если не многочисленные связи, то склонность к любовным интрижкам. Если Овны заводят серьезные отношения, то для них это не становится препятствием перед походом «налево». Некоторые, впрочем, не изменяют любимым, но частенько обдумывают такую идею.

Тельцы

Рожденные под знаком Тельца притягивают к себе деньги и чужое внимание. Несмотря на это, они в основном моногамны, но не против изредка завести кого-то на стороне. Партнерам не стоит безоговорочно доверять спокойным и выдержанным Тельцам. За таким поведением может скрываться и склонность к изменам.

Близнецы

Двойственность характера Близнецов порой толкает их на внебрачные связи. Это связано с их нерешительностью. Даже найдя подходящего для отношений человека, они постоянно ищут «что-то еще». И в итоге многие из них заводят интрижки.

Львы

Короли зодиакального круга любят повышенное внимание к своей персоне. Они вспыльчивы и порой сначала делают, а потом думают. В итоге многие из них могут пойти на измену, а потом пожалеть об этом. А затем повторить этот опыт с кем-то еще. 

Стрельцы

Стрельцы склонны к внебрачным связям по причине неумения противостоять искушениям. Они общительны, так что пользуются популярностью у противоположного пола. Далеко не всех останавливает наличие у Стрельцов постоянного партнера или супруга. И на пикантное предложение о короткой интрижке представители этого знака чаще всего отвечают согласием.

Ранее 5-tv.ru писал, под каким знаком зодиака чаще рождаются любовницы, а не жены.

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