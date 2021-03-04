🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 марта, убывающая Луна в Скорпионе. День творческой и физической активности, будет полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия.

♈ Овен

Сегодня большой и важный день для вас, Овны. Вы можете смело отпустить старое и окунуться в новые впечатления с головой. Если у вас есть сейчас какие-то идеи и желания, то пришло самое время начать воплощать их в жизнь. Удача будет сопутствовать вам и в романтических начинаниях. Отбросьте страхи и смело шагайте вперед!

Космический совет: откройтесь новым впечатлениям!

♉ Телец

Кажется, что в состоянии хаоса находятся все сферы вашей жизни. А ведь дело только в том, что вы не проявляете достаточной гибкости при решении тех или иных вопросов. Поймите, невозможно, чтобы все работали в соответствии с вашим планом и жили по вашим правилам. Находя компромиссы, вы откроете в себе что-то творческое.

Космический совет: выбирайте гибкость, а не жесткость.

♊ Близнецы

Ваше путешествие к личной свободе начинается в ту минуту, когда вы начинаете подвергать сомнению все, с чем вы выросли. Поэтому не ищите логики в порывах вашей души, а просто смело идите навстречу новому без груза устаревших аксиом. Вы на верном пути!

Космический совет: слушайте свое сердце.

♋ Рак

Есть люди, которые годами делают одно и то же каждый день, но вы не из их числа. Свобода личности и индивидуальность всегда были вашими приоритетами, и сегодня у вас есть шанс сделать еще один шаг к этим ценностям. Звезды рекомендуют вам на время отказаться от идеи комфорта, чтобы открыть для себя неизведанное.

Космический совет: магия находится вне зоны комфорта.

♌ Лев

Наступление весны приносит надежду и оптимизм, Лев. Вы можете почувствовать себя входящим в новое. Сегодня начинается фаза, когда ваши мечты и желания начнут сбываться. Если вы давно жаждали прибавки к зарплате, то у вас есть все шансы ее получить. Вселенная слышит вас, поэтому просто загадайте что-то действительно стоящее.

Космический совет: надежда и оптимизм — ваше кредо.

♍ Дева

Ваше тело не машина, Девы. Поэтому прекратите его изнурять бесконечной работой. Необходимо изменить подход, иначе ест шанс элементарно перегореть. Двигайтесь в направлении любви и нежности. Звезды помогут вам восстановить силы.

Космический совет: работайте со своим священным сосудом, а не против него.

♎ Весы

Недостатка в любви, деньгах или возможностях просто не существует. Вселенная открыла вам этот секрет, не так ли, Весы? Вся ваша работа — делать то, во что верите. Все, что вам нужно, будь то помощь или ресурсы, будет предоставлено вам по мере вашего продвижения. Когда вы придете к пониманию, что изобилие — это образ жизни, то в вашем мире произойдет сумасшедший сдвиг.

Космический совет: у вас есть все, что только нужно.

♏ Скорпион

Вы привязались к эмоционально недоступному человеку, который приносит больше вреда, чем пользы? Если так, то спросите себя, стоят ли эти отношения вашего времени. Ответ утвердительный? Тогда найдите способ уладить их. Более мягкий подход в данный момент изменит ситуацию в вашу пользу. Вас ждут успехи в творческом и профессиональном плане.

Космический совет: работайте над тем, что близко вашему сердцу.

♐ Стрелец

Отпустите потребность обвинять других. Возьмите на себя ответственность за то, где вы находитесь. Все произошло именно так, чтобы преподать вам важный урок. Некоторые из вас могут подумать, что нужно обсудить проблему с кем-то, прежде чем положить ей конец. Но, поверьте, ваше высшее «Я» лучше знает, что для вас хорошо в данный момент.

Космический совет: помиритесь с прошлым.

♑ Козерог

Пора сойти с метафорической беговой дорожки, Козерог. Пора сделать паузу, подышать и задать себе вопрос: «Почему я делаю то, что делаю?» Скорее всего, вы пытаетесь прожить чужую историю или осуществить чужую мечту. Никогда не поздно пойти своим истинным путем. Поверьте, если вы прислушаетесь к голосу в своей голове, то скоро придете к успеху и процветанию.

Космический совет: поверьте в себя.

♒ Водолей

Иногда очень трудно смириться со своим прошлым, часто оно кажется нам несправедливым. Почему разбивались сердца, куда исчезли надежды и мечты? Но только подумайте, что именно эти трудности позволили вам стать мудрее. Поэтому не бойтесь вновь идти на риск, если душевным порывом вас снова тянет на авантюру.

Космический совет: откройте свое сердце любви.

♓ Рыбы

Когда что-то (или кто-то) подходит вам, вы сразу это понимаете. Когда это не так, Вселенная будет продолжать подавать вам нужные знаки. Но обращаете ли вы внимание на то, что вам открывается? Часто мы снижаем наши стандарты или идем на компромисс в отношении наших идеалов, потому что не верим в себя. Проработайте этот момент, и это сделает вас счастливее.

Космический совет: живите своими идеалами.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака.