Любовники по природе: Названы самые развратные знаки зодиака

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Георгий Иванов
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Некоторые могут иметь самый скромный вид, но перед своими партнерами раскрываются совсем иначе.

Любовники по природе: Названы самые развратные знаки зодиака

Фото: Depositphotos / MikeOrlov

Астрологи утверждают, что звезды влияют не только на нашу судьбу, но и на характер и предпочтения. В том числе — интимного характера. И если кто-то не предает особого значения постельным играм, то некоторые любят погорячее.

Скорпионы

Все много раз слышали о тяжелом характере Скорпионов, но мало кто знает об их страстности. Носители этого знака в сексе особое внимание уделяют обстановке и атмосфере. Приглушенный свет, красные простыни и вызывающее белье — вот непременные атрибуты Скорпионов в спальне.

Водолеи

Представители этого знака всегда находятся в поисках чего-то нового. Это касается и интимной сферы. Страсть к экспериментам в постели может порой напугать партнера Водолеев, но они как никто умеют окружить своего любовника чувственной успокаивающей лаской.

Девы

Девы иногда кажутся скромниками, но лишь до тех пор, пока не поймут, что могут всецело доверять своему партнеру. Тогда они раскрываются полностью, проявляя невероятную страстность, а порой и ненасытность в любовных утехах.

Стрельцы

По сути своей Стрельцы завоеватели, для них добиться внимания понравившегося человека является первоочередной задачей. И если дело доходит до постели, то тут они будут делать все, чтобы удивить и покорить партнера.

Ранее 5-tv.ru называл ТОП-5 зодиакальных пар, не способных хранить верность друг другу.

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