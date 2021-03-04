Володина назвала даты рождения тех, кого ждут жизненные трудности в 2021 году

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Екатерина Бородина
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По мнению астролога, множество знаменитостей уже испытали на себе разрушительное влияние планет.

Фото, видео: Depositphotos / VitalikRadko; Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина на странице в Instagram поделилась датами рождения тех, кого в этом году поджидают серьезные перемены и жизненные трудности. Все дело в особом соединении звездных светил — Сатурн и Уран образуют квадрат, который будет влиять на некоторых людей особенно сильно в течение 2021 года.

«В частной жизни он (радикс Сатурна и Урана — Прим. ред.) тоже может проигрываться как резкие неожиданные изменения, полностью разрушающие недавние планы человека и показывающие, что не стоит держаться слишком крепко за привычную картину мира. Борьба с окружающей средой, мощный вызов, препятствия, испытания», — предупредила Володина.

Астролог отметила, что периоды влияния этого радикса будут происходить трижды. Первый раз уже остался позади, это был февраль 2021 года, затем влияние планет скажется на жизнях людей в июне и в декабре этого года.

Володина привела в пример знаменитостей, которые угодили в этот список и уже попали под воздействие этого непростого сочетания планет.

«Экс-президент Франции, ныне простой заключенный Саркози (квадрат прошелся по Солнцу, читай по репутации). И Рената Литвинова с выходом „Северного ветра“, неоднозначно принятого, и параллельными вопросами к ее подруге З. На счет уникального дизайна обложки нового альбома (квадрат бьет по Венере: искусство, подруги). Тут и полностью слетевший с катушек персонаж по имени Инстасамка (квадрат взорвал ее Нептун в Водолее, хотя на свою адекватность она и раньше не жаловалась) и многие др», — поделилась наблюдениями астролог.

Напоследок Володина посоветовала быть аккуратнее и беречь себя, а еще пожелала подписчикам придерживаться в этот период простого принципа: «больше адекватности и меньше самомнения».

Ранее 5-tv.ru сообщал о знаках зодиака, которые столкнутся с неприятностями из-за приближающегося к Земле астроида.

Володина назвала даты рождения тех, кого ждут жизненные трудности в 2021 году

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Instagram @vasilisa.volodina

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Instagram @vasilisa.volodina

3/5

Instagram @vasilisa.volodina

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Instagram @vasilisa.volodina

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Instagram @vasilisa.volodina

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