Стереотипы, зависимость, деньги? ТОП-5 причин, почему женщины прощают измены

Одна из самых частых причин, по которым распадаются семьи — измена одного из супругов. Совершить эту роковую ошибку может и мужчина, и женщина. Но в обществе бытует мнение, что представительницы прекрасного пола больше склонны прощать неверность. О том, что движет женщиной в такой момент, 5-tv.ru рассказала семейный психолог Станислава Зарудная.

По ее словам, первая возможная причина — это опыт родительской или прародительской семьи. Если в семьях измена партнера являлась относительной нормой, то и в сознании уже выросшего ребенка может закрепиться, что измена — это неотъемлемая часть супружеской жизни. Что все всем изменяют, и другого отношения вовсе и нечего ждать.

«Ребенка попросту не научили своим примером создавать и соблюдать правила поведения, нормы внутри семьи. Тем не менее, это не лишает его возможности сейчас взять в свои руки ответственность за происходящее и уже конкретно поменять то, что происходит с ним в его семейной жизни», — объяснила психолог.

Вторая причина может быть связана с общественным одобрением или порицанием. Так уж сложилось, что роль женщины как хранительницы домашнего очага до сих пор крепко сидит в общественном сознании. И это как бы накладывает на нее некоторые обязательства, в том числе — прощать неверность мужа, отметила Зарудная.

«До сих пор в обществе циркулирует мнение, что прощение измены со стороны женщины — это проявление терпения, мудрости или даже великодушия. Женщина вообще-то, точно так же как мужчина, никому ничего не должна прощать. Это стереотипы, которые заставляют нас проживать чужие, устаревшие мнения и чужие жизненные установки», — отметила психолог.

Нередко случается так, что для женщины семья становится центром ее вселенной, а то и вовсе самоцелью. Тогда, по словам Зарудной, отказаться от того, что составляло смысл жизни, крайне трудно.

«Тогда получается психологическая зависимость. Поэтому это повод задуматься о том, кто мы вообще. Для кого вы живете? Какие цели есть в вашей жизни, и какие ценности», — посоветовала эксперт.

Одна из самых банальных, но от этого не менее веских причин — финансовая зависимость. Даже понимание того, что без своего партнера и его надежного тыла мы не пропадем, редко срабатывает, отметила психолог.

«Привычка жить в зоне финансового комфорта и удобств, зачастую, служит поводом потерпеть еще немного», — констатировала Зарудная.

И, наконец, самая распространенная причина — наши страхи. Их диапазон очень широк и дает простор для того, чтобы оправдать поступок супруга.

«Их очень много: от страха остаться одной до страха подтвердить свою несостоятельность. Страх столкнуться со своими недостатками. И часто компания для этого страха — это чувство вины, убеждение, что со мной что-то не так, что я не смогу найти лучшего, что я не смогла удержать мужчину, и поэтому я — ничтожество. И эта часть страхов относится к категории нарушений самооценки», — объяснила психолог.

Есть еще одна причина — когда женщина уверена, что ее партнер лишь единожды оступился. Этот довод может сыграть положительную роль в жизни союза, но и с ним нужно быть очень осторожными, добавила Зарудная.

«И последняя из причин — это вера в светлое будущее. Он поменяется, он все осознал, он раскается. Это была глупая ошибка, он меня любит. Да, возможно, это так. Да, люди совершают ошибки, и мы когда-то ошибались. Но в первую очередь, это не должна быть система. Тогда это точно не любовь», — заключила психолог.

Несмотря на то, что в обществе принято полагать, что чаще ходят налево мужчины, чем женщины, и из этого правила есть исключения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужья позволяют женам изменять.