Импульсивные дамы: Женщины каких знаков зодиака не сдерживают эмоции?

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Алина Потёмкина
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В общении с этой троицей следует быть готовыми к любому сценарию.

Импульсивные дамы: Женщины каких знаков зодиака не сдерживают эмоции?

Фото: Depositphotos / deagreez1

Громкие сцены ревности, истерики, театральные жесты, картинные слезы, даже обмороки — все это приятно видеть на экране в кино, но редко доставляет удовольствие в жизни. Однако некоторые дамы обладают настолько буйным характером, что нередко выкидывают подобные фортели своим близким, а порой и случайным знакомым. Астрологи уверены, что чаще других этим «радуют» окружающих представительницы этих трех знаков зодиака.

Лев

Женщины-Львы любят открыто проявлять эмоции: если уж радуются, то в полную силу, смеются — в голос, но и сердятся от всей души. Они не привыкли сдерживать себя, поэтому под горячую руку им лучше не попадаться. В принципе, им под силу обуять гнев или другую негативную эмоцию, но делают это они только тогда, когда им это необходимо.

Близнецы

Барышни этого знака могут обидеть кого-то случайно. Они говорят, что приходит в голову, не задумываясь о последствиях. В них уживается целая ватага субличностей, и потому их проявление чувств может быть очень противоречивым. Неподготовленный собеседник может быть даже шокирован! Кроме того, Близнецы сознательно не хотят отказывать себе в переживании эмоций, поэтому часто нарушают правила и запреты.

Овен

Для Овнов самоконтроль — это проявление страха. Излишнее сдерживание себя мешает им достигнуть цели. Поэтому они часто осознанно идут на то, чтобы сломать стереотипы и дать волю эмоциям. По натуре женщины этого знака — лидеры. Некоторые ограничения им не помешают, но слишком сковывать их индивидуальность не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего разводятся представители разных знаков зодиака.

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Импульсивные дамы: Женщины каких знаков зодиака не сдерживают эмоции?

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