Болезни им не страшны: ТОП-5 знаков зодиака с богатырским здоровьем

Даже когда все вокруг болеют, есть те, кому это не грозит. И здоровью таких людей можно только позавидовать. Астрологи считают, что порой на иммунитет влияет сочетание небесных светил при рождении. Исходя из этого, они назвали пять знаков зодиака, которым не страшны никакие инфекции.

Тельцы

Представители знака Тельцы известны способностью притягивать к себе деньги. Помимо этого, можно только позавидовать их здоровью. Даже в сезон простудных заболеваний они чувствуют себя отлично. Да, у них крепкий иммунитет, но порой болеют и Тельцы. Но они не дают себе слабину, так что посторонние могут даже не заметить их плохого самочувствия.

Близнецы

Близнецы любят общение и движение — тут не до «отдыха» в постели с температурой и насморком. У них крепкое здоровье, а к врачу они идут только в крайнем случае. Благо, что и помощь специалиста требуется им крайне редко. Самые настоящие победители генетической лотереи.

Девы

В отличие от Тельцов, у рожденных под знаком Девы нет «бонуса» в виде сильного иммунитета. Но привычка просчитывать всю свою жизнь на годы вперед помогает им оставаться здоровыми. Регулярные обследования и обращение к медикам в случае малейшей угрозы позволяет избежать серьезных заболеваний, пишет Infox.ru.

Скорпионы

Представители знака Скорпиона не только страстные и упрямые люди — они еще и сильны духом. Со стороны кажется, что у них всегда все хорошо, а болезни обходят их стороной. Это не так — иммунитет у них на уровне всех остальных. Просто в случае заболевания, даже серьезного, они бросают силы на то, чтобы быстрее встать на ноги. Вместо переживаний по поводу своего самочувствия они посвящают себя излечению. Так что банальные простуды обычно переносят на ногах.

Рыбы

Рыбы не дают себе спуска, а болезням — и малейшего шанса. Они следят за своим здоровьем, ухаживают за собой, принимают полезные добавки и витамины. Всегда одеваются по погоде, ведут здоровый образ жизни, избегают чревоугодия и стараются больше спать. Стрессы и болезни обходят большинство из них стороной, потому что они превращают свой организм в настоящую крепость.

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