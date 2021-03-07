Сестра Кобзона рассказала, сколько переплатили за могилу брата

С момента смерти Иосифа Кобзона прошло два с половиной года, но только сейчас сестра народного артиста СССР Гелена Кандель решилась рассказать, с какими проблемами столкнулась при похоронах знаменитого брата. Последний приют певец нашел не на элитном Новодевичьем кладбище или Троекуровском, как многие звезды, а на Востряковском.

Женщина рассказала в интервью «Экспресс Газете», что местами на этом погосте они заинтересовались еще при жизни артиста. Когда хоронили ее второго супруга, смотрели место, и Кобзон ужаснулся, как далеко оно от центральной аллеи — в самой глубине кладбища. Тогда певец попытался пригрозить дирекции шумихой в прессе. Спустя какое-то время там же выбрали место для могилы матери артиста. Через год она ушла из жизни. А тогда он решил сразу, что хочет быть похоронен рядом с ней.

«Правда, места нужно было на метр больше, чем выделили. И Нелли пришлось заплатить миллион рублей за этот кусочек земли. Видно, брат его не заслужил. А сейчас уже я купила кусочек земли возле могилы мамы. Наше родовое захоронение вышло», — рассказала сестра артиста.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он не справился с онкологией. Ранее 5-tv.ru публиковал последнее совместное фото Гафта, Кобзона и Ланового.