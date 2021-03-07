Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 марта

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Анна Васильева
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Звездный астролог дала краткий прогноз на ближайшие семь дней для всех знаков зодиака.

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; Instagram @vasilisa.volodina

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 8 по 14 марта. По ее словам, в ближайшие семь дней все представители астрологического круга столкнутся с сонливостью и мечтательностью. 8 марта, по словам Володиной, людям не помешает быть более открытыми и общительными. Женщин, которые прислушаются к этому совету, ждут не только букеты цветов, но и более ценные и интересные подарки.

«Отложите сложные задачи утром вторника и утром среды, чтобы сберечь нервную систему. В пятницу и на выходных стреляйте глазами по сторонам активнее — вероятны романтические удачи», — сообщила астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Также, по словам Василисы Володиной, 12, 13 и 14 марта — лучшие дни для посещения театра или любого другого культурного мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина назвала даты рождения тех, кого ждут жизненные трудности в 2021 году.

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