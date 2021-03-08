🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 марта, в Международный женский день, убывающая Луна находится в знаке Козерога. В этот день астрологи рекомендуют представителям многих знаков зодиака не идти на риск и не заключать сделок. Переговоры лучше отложить на другой день. Сегодня многие могут почувствовать упадок сил и снижение концентрации, поэтому лучше отдохнуть и провести время в компании близких людей.

♈ Овен

Если бы люди не совершали ошибок, то они бы не научились принимать верные решения. Подумайте, как много раз вы падали в детстве прежде чем научились ходить. Все трудности, которые посланы нам Вселенной, нужны только для того, чтобы сделать нас сильнее. Пришло время взглянуть на старые вещи по-новому. Поиск новых способов осуществить задуманное может стать ключом к переменам в жизни, Овны. Вселенная дает вам второй шанс. Не упустите его.

Космический совет: посмотрите на старые вещи по-новому.

♉ Телец

Тельцы, пришло время заняться своим физическим сосудом, проще говоря — телом! Лето не за горами, а вы, кажется, давно хотели привести себя в форму, но так и не смогли отказаться от сладкого. Пришло время расстаться со своими старыми привычками. Начинайте день с утренней пробежки и не забывайте гулять перед сном. Так вы сможете стать по-настоящему успешным человеком. Только тот, кто умеет ставить перед собой цели и достигать их, может добиться желаемого. Кроме того всем известно, что в здоровом теле — здоровый дух!

Космический совет: займитесь собой.

♊ Близнецы

Ваши эмоции — это враги, Близнецы. Вспомните, сколько отношений вы разрушили, не сдержав свой гнев. Как только вы научитесь управлять своим настроением, люди потянутся к вам. Прекратите злиться и кричать по поводу и без. Думаете, что окружающим легко смириться с вашей бестактностью? Научитесь входить в положение собеседника.

Космический совет: научитесь контролировать свой гнев.

♋ Рак

Ничто не вечно и все проходит. Боль в сердце, в том числе, Раки. В настоящий момент, как говорят звезды, вы находитесь в середине великолепного пути. Вселенная хочет, чтобы вы помнили о том, что чудеса случаются! Для некоторых представителей вашего знака зодиака поворот судьбы может привести к большей гармонии и слаженности в отношении с партнером. Другие могли бы написать повесть жизни с кем-то совершенно новым.

Космический совет: вы на пути новых свершений.

♌ Лев

Не позволяйте избытку гормонов затуманивать ваш разум, особенно если ваша цель — не случайные связи без будущего, Львы. Играйте по своим правилам. Помните, никто не имеет права нарушать ваши границы. Кроме этого подумайте, что для вас значит «чувственность». Именно чувственность, а не сексуальность. Попробуйте выразить свои желания через действия и слова.

Космический совет: помните, что ваши границы являются священными.

♍ Дева

Девы, вы большие молодцы! Вы умеете обустраивать пространство вокруг себя таким образом, что вам удается чувствовать себя в безопасности. Вы в состоянии пережить даже сильный шторм. Вы обращали внимание, что в трудные времена одни получают удовольствие от преодоления препятствий, другие же не могут справиться с нахлынувшими на них чувствами и очень страдают. Вы же умеете контролировать эти процессы. И тот, кто любит вас по-настоящему, ценит эти качества.

Космический совет: похвалите себя за умение держаться в трудные времена.

♎ Весы

Сегодня все страстные мечтания Весов могут начать сбываться. Вы — мастер проявлений. Создайте доску для визуализации, чтобы ускорить процесс исполнения желаний. Подумайте, чего вы хотите на личном фронте и в профессиональной сфере? Запишите все свои мысли на бумаге — это поможет определить, во что вам стоит вкладывать энергию.

Космический совет: дайте своим мечтам шанс сбыться.

♏ Скорпион

Практикуйте осознанный подход к жизни во всем. Начните с перехода на правильное питание и закончите отказом от токсичных отношений с кем бы то не было. У вас потрясающий дар к обучению, не стоит им пренебрегать, Скорпионы. Берите от окружающих все, что они могут вам дать. Любое знание, полученное сейчас, в будущем принесет невероятные плоды.

Космический совет: сделайте свою жизнь более стабильной.

♐ Стрелец

Внутри каждого человека сидит ребенок, жаждущий веселья и приключений. Стрельцы, сегодня пришло время побаловать себя. Дарите окружающим людям заразительный смех и интересные мысли. Проведите день так, будто бы вы вернулись в детство: играйте, проказничайте, наслаждайтесь каждой минутой.

Космический совет: позвольте себе быть счастливыми.

♑ Козерог

Сегодня Козерогам необходимо постичь спокойствие. Пора прекратить бежать к неведомой мечте. Можно ненадолго остановиться. Нет необходимости торопить процесс. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы найти свое место в жизни. Личная жизнь или работа? Друзья или любимый человек? Кажется, настало время расставить приоритеты. Однако не ломайте над этим голову. Правильный выбор поможет сделать сердце.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♒ Водолей

Чтобы решить проблемы, не стоит торопиться. В то же время не нужно чересчур погружаться в анализ деталей произошедшего. Этому правилу учили мудрецы в древности, ему же следуют и современные психологи. Вспомните свои прошлые ошибки, но не корите себя за них. Они подскажут вам, как себя вести в будущем. Хороший способ найти решение — это очистить свой разум, прогуляться по парку или уделить время медитации.

Космический совет: займитесь йогой и обретите спокойствие.

♓ Рыбы

Поприветствуйте период перезагрузки, Рыбы. Именно он вас настигнет вас в ближайшие дни. Переосмыслите все произошедшее и сделайте выводы. Устраните то, что помешало вам достичь поставленных целей. Будьте мудры в своих отношениях с окружающими людьми, особенно с коллегами на работе. Они помогут изменить вашу жизнь к лучшему.

Космический совет: задумайтесь о прошлом, измените будущее.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 марта. Звездный астролог дала рекомендации на ближайшие семь дней для всех знаков зодиака.